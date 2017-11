KeyIdentity als Nummer eins in der Kategorie "Herausragende Informationssicherheit" bei den Outstanding Security Performance Awards 2017 ausgezeichnet

Anbieter der Open-Source-basierten Multi-Faktor-Authentifizierungslösung LinOTP gewinnt in der Kategorie "Herausragende Informationssicherheit"

Weiterstadt, 15. November 2017 – KeyIdentity gehört zu den Gewinnern bei den diesjährigen Outstanding Security Performance Awards (OSPAs). Die hochkarätig besetzte Jury aus unabhängigen Sicherheitsexperten hat entschieden, dass der Anbieter der Open-Source-basierten Multi-Faktor-Authentifizierungslösung (MFA) LinOTP führend in puncto "Herausragende Informationssicherheit" ist.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung bei den OSPAs und sind sehr stolz, direkt bei unserer ersten Teilnahme in einer so wichtigen Award-Kategorie zu gewinnen", erklärt Dr. Amir Alsbih, CEO von KeyIdentity. "Die Jury der Outstanding Security Performance Awards ist für ihre strengen Bewertungen bekannt. Dass wir uns auch gegenüber einer so starken Konkurrenz durchsetzen konnten, zeigt zudem, dass unsere MFA-Lösung die hohen Sicherheitsanforderungen in Deutschland nicht nur erfüllt, sondern von Insidern zur Nummer eins im Markt gekürt wurde und ein wichtiger Pfeiler für eine umfassende Sicherheitsarchitektur ist."

Rainer Endres (l) und Dr. Amir Alsbih (r) von KeyIdentity freuen sich über den gewonnenen Award. - Quelle: Outstanding Security Performance Awards -

Die Outstanding Security Performance Awards zeichnen herausragende Leistungen und Erfolge in der Security-Branche aus. Die deutschen OSPA-Awards werden seit 2015 in Zusammenarbeit mit dem ASW Bundesverband – der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. – verliehen und sind Teil eines globalen Preisverleihungsprogramms, bei dem höchste Exzellenz und Qualität im Vordergrund stehen.

Die Gewinner der Outstanding Security Performance Awards wurden am 9. November 2017 im "DRIVE. Volkswagen Group Forum" in Berlin bekannt gegeben.