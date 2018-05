KeyIdentity stellt umfangreichen IT-Security-Newsroom zur Verfügung

Alle News und Hintergrundinformationen übersichtlich auf einen Blick / Content-Plattform bietet aktuelle Hintergründe zu Security-Themen wie Identity- und Access-Management (IAM), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und digitale Identitäten

Weiterstadt, 03. Mai 2018 – KeyIdentity, ein globaler Anbieter von hoch skalierbaren, einfach einsetzbaren Identity- und Access-Management-Lösungen (IAM) auf Open-Source-Basis, stellt Kunden und Journalisten ab sofort einen umfangreichen Newsroom zur Verfügung. Interessenten erhalten so über die Internetadresse http://news.cision.com/de/keyidentity-gmbh einen stets aktuellen Überblick über alle News rund um das Unternehmen.

"Wir möchten einen möglichst transparenten Informationsaustausch zwischen KeyIdentity, Journalisten, Kunden, aber auch allen anderen am Unternehmen Interessierten gewährleisten. Der nun eingerichtete Newsroom ermöglicht genau das", erklärt Manuela Kohlhas, Head of Marketing von KeyIdentity. "Neben top-aktuellem und hochinformativem Content etwa zur Sicherheit von Identitäts- und Datenplattformen, Identity- und Access-Management, Multi-Faktor-Authentifizierung sowie entsprechendem Bildmaterial ist auch die gesamte Bandbreite unserer Social-Media-Kanäle übersichtlich, stets aktuell und zeitlich unbegrenzt zugänglich. Wir stellen damit nicht nur umfassende Informationen bereit, sondern bieten insbesondere Journalisten Content, Grafiken und Bilder auf einer zentralen Plattform 24/7 zur Verfügung."



KeyIdentity ist ein globaler Anbieter von hoch skalierbaren, einfach einsetzbaren Identity-und Access-Management-Lösungen (IAM) auf Open-Source-Basis für die Absicherung und Verwaltung digitaler Identitäten über Netzwerk- und Cloud-Umgebungen. Der Fokus von KeyIdentity liegt auf den Bereichen Transaktionssicherheit, Identitätsmanagement und der starken Authentifizierung mittels Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Die Lösungen von KeyIdentity zeichnen sich durch ihre hohe Usability und Skalierbarkeit aus und lassen sich mit jedem am Markt verfügbaren Authentifizierungstoken (OTP-Token) nutzen – von Software-Token wie Push-, QR- und SMS-Token über Hardware-Token bis hin zu Biometrie-Token.

Darüber hinaus können die Lösungen der KeyIdentity IAM-Plattform durch den API-First-Ansatz in kürzester Zeit in jede verfügbare IT-Infrastruktur integriert werden. Die IAM-Lösungen werden von Anfang bis Ende in Deutschland entwickelt und bereitgestellt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards nach deutschem Recht. Durch den Open-Source-Ansatz lassen sich zudem kryptografische Backdoors ausschließen. KeyIdentity bietet seit 2002 „Security made in Germany“ und hat seinen Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt. Weitere Informationen stehen auf der KeyIdentity Website unter http://www.KeyIdentity.com im Blog sowie über LinkedIn, Twitter und Facebook zur Verfügung.