Presseinformation Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Brühl

Kicken in den langen Ferien: Die Sommercamps der Akademie für Fußballkunst in der Lübecker Bucht

In den großen Ferien feiert die Brühler Akademie für Fußballkunst eine Premiere: In der Lübecker Bucht finden dann erstmals zwei Fußballcamps statt. Direkt am Strand können die jungen, begeisterten Kicker ihr Talent dann unter Beweis. Neben ausgiebigen Spieleinheiten, stehen aber auch Übungen auf dem Plan, die gezielt die Technik und Taktik der kleinen Talente verbessern sollen. Die perfekte Kombination aus Spiel und Spaß ist hierbei garantiert. Die Verbesserung der Teamfähigkeit steht hier ebenso im Vordergrund wie die individuelle Förderung.

Infos: Die Camps finden zwischen dem 05.- 12.08.2018 und 13.-17.08.2018 in der Lübecker Bucht statt. Im Preis ab 169 Euro pro Teilnehmer sind folgende Leistungen enthalten: Mittagessen, Getränke, Pausensnacks und Obst sowie die Ausstattung (Trikot, Hose und Stutzen). Eine Busfahrt dorthin (80 Euro) sowie die Übernachtungen (130 Euro) und das Frühstück (20 Euro) können in der vierten Ferienwoche optional hinzugebucht werden. Bei Buchung bis zum 15.01.2018 gibt es 10% Rabatt auf die Teilnehmergebühr.

Kicken im Sand an der Lübecker Bucht (Foto: Akademie für Fußballkunst)

Weitere Infos und Anmeldung unter: http://www.fussballkunst.com Kontakt:Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Villestraße 19, 50321 Brühl, Tel. 0176 / 38740966, E-Mail: http://www.fussballkunst.com . Ansprechpartner: Yaschar Hayit



Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) betreut fußballbegeisterte Kinder im Alter von 5-16 Jahren. Die Durchführung der Fußballcamps in Köln, Brühl, Erftstadt und Umgebung erfolgt jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.

Auch in den Winterferien finden Camps statt. Ein weiterer Fokus der AFFK liegt darauf, besonders talentierte Kinder und Jugendliche durch Fördertraining in Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern und in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern. Die AFFK steht für ein soziales Miteinander, innovative Trainingsmethoden im Bereich Technik, Taktik und Spielform und eine individuelle Anpassung an die Trainingsgruppen. Die AFFK ist ein eingetragener Verein und wurde 2015 in Brühl gegründet.