Kinder! Liebe! Zukunft! Ein Film von Sigrid Faltin Produzenten: Ingo Behring | Mark Klotz | Sigrid Faltin

Eine Koproduktion von Behring Film & Klotz Media und White Pepper Film Freiburg mit dem SWR | © 2016

Vorführdaten:

27. Oktober, 19 Uhr: Premiere

Kino Harmonie | Grünwälderstr. 16-18 | 79098 Freiburg

Bei der Premiere sind anwesend:

Filmemacherin und Produzentin Sigrid Faltin

Kameramann Ingo Behring und Cutter Mark Klotz - beide auch Produzenten

Marion Grünberg-Schröter (Hauptperson des Films)

Der Kinobetreiber Ludwig Ammann führt durch den Abend.

Weitere Termine im Harmonie-Kino Freiburg folgen.

Weitere Premieren in der Region:

> 29.10. - 17.30 Uhr - Lörrach Union-Filmtheater

> 30.10. - 11.30 Uhr - Kenzingen Löwen-Lichtspiele

Im Winter wird der Film bundesweit in ausgewählten Kinos gezeigt.

„Ein Film über eine Patchwork-Familie - mit jeder Menge Kinder, Liebe, Streit und mit ganz viel Zukunft. Ein Film, so wie das Leben…“

Behring Film & Klotz Media und White Pepper Film Freiburg © 2016

Weitere Infos auf Facebook sowie unter http://www.kinderliebezukunft.de | http://www.behringfilm.de | http://www.whitepepper.de/

Synopsis

Kaum sind Marion mit ihrem Sohn und Kai mit seinen vier Kindern zusammengezogen, wird bei Kai Lungenkrebs diagnostiziert. Der Film zeigt den Kampf der Familie gegen die Krankheit, die Vorbereitung auf den Tod – und wie es danach mit der Familie weitergeht.

Wir haben sie vier Jahre lang begleitet, durch Zeiten der Liebe, des Schmerzes und der Hoffnung – in eine neue Zukunft.

Am Anfang war die Idee, einen Dokumentarfilm darüber zu machen, wie eine junge Patchwork-Familie zusammenfindet. Bei Drehbeginn lebt Marion (32) seit einem halben Jahr mit ihrem Sohn Lars (5) bei Kai (43) und seinen vier Kindern Liv (11), Bela (10), Enid (8) und Amon (6). Die beiden haben sich im Internet kennengelernt und recht schnell beschlossen zusammenzuziehen, damit das Leben für Kai als alleinerziehenden Vater und für seine Kinder einfacher wird. Kais Ex-Frau Gönke kann nicht verstehen, warum ihr die Kinder weggenommen wurden. Sie darf ihre vier Kinder nur alle drei Wochen sehen, unter Beobachtung einer Sozialarbeiterin. Eine schreckliche Situation für alle Beteiligten. Da hat es

Lars, Marions Sohn, leichter. Er sieht seinen Vater Dietmar so oft er will.

Dann schlägt das Leben zu. Nur wenige Monate nach Drehbeginn erkrankt Kai schwer an Krebs. Die Ärzte prognostizieren ihm noch ein halbes Jahr. Das ist eigentlich das Schlimmste, was einer Patchwork-Familie widerfahren kann, die sich gerade erst gefunden hat. Der Streit mit der leiblichen Mutter von Kais Kindern und der Kampf gegen den Krebs prägen das Leben der Familie. Was ist, wenn Kai stirbt? Müssen die Kinder dann zu ihrer Mutter, obwohl sie unbedingt bei Marion bleiben möchten? Mit ganz viel Tapferkeit und Mut bereitet sich die Familie auf Kais Tod vor. Als es soweit ist, stellen alle überrascht fest: das Leben geht weiter – und birgt neue Überraschungen.

Über die Autorin

Dr. Sigrid Faltin, Jahrgang 1956, studierte Englisch, Germanistik und Geschichte in Bonn und Freiburg. Nach einem journalistischen Volontariat war sie Freiburger Regional-Korrespondentin beim SWF und moderierte im Hörfunk und Fernsehen. Seit über zwanzig Jahren arbeitet sie als Film- und Buchautorin sowie als Produzentin mit ihrer eigenen Produktionsfirma White Pepper Filmgesellschaft für Dokumentationen und Dokumentarfilme.

Sigrid Faltin gewann verschiedene internationale Preise, unter anderem 2005 in New York für ihren international produzierten Film über Hilla von Rebay, die Gründerin des Guggenheim Museums, über die sie auch eine vielbeachtete Biografie schrieb. 2008 kam Faltins international prämierter Dokumentarfilm „La Paloma“ in die Kinos, zu dem sie ebenfalls ein Buch veröffentlichte. Mit dem Buch „Scheiterst du schon oder schraubst du noch“, das sie parallel zu ihrem Film „Der Kunde als Knecht“ (SWR, 2008) schrieb, kam sie auf die Spiegel-Bestsellerliste. Ihr Film „Letzte Saison“ (SWR 2011) wurde mit der Richard-von-Weizsäcker-Medaille in Gold und dem Europäischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Zuletzt wurde ihr Film „Kinder! Liebe! Hoffnung!“ (SWR 2013) mehrfach preisgekrönt.

Filmografie (Auswahl)

2014 „Erika Pluhar. Trotzdem. Mein Leben“. 90/45 Min., Koproduktion von White Pepper Film und Epo Film Wien mit HR, SWR

2013 „Kinder! Liebe! Hoffnung! – Ein dramatisches Jahr mit einer Patchworkfamilie“, 90 Min., SWR

2011 „Letzte Saison – Wenn es Zeit ist zu sterben“, 90 Min, SWR

2008 „La Paloma. Sehnsucht. Weltweit.“, 93 Min. Eine Koproduktion von White Pepper Film

und Seppia Sàrl Strasbourg mit NDR/WDR/ZDF in Zusammenarbeit mit Arte

2005 „Die Baroness und das Guggenheim – Die Geschichte der Hilla von Rebay“ 76 Min.,

Koproduktion White Pepper Film mit ZDF/Arte

Filmstab

Produzenten Ingo Behring, Mark Klotz, Sigrid Faltin | Buch und Regie Sigrid Faltin | Kamera Ingo Behring, Mark Klotz | Schnitt Mark Klotz, Isabelle Allgeier | Ton David Spajic, Lea Bartel, Felix Henning | Musik Nils Kacirek | Mischung Andreas Radzuweit, Moritz Corell

Farbkorrektur Mark Klotz | Grafik Visionsbox | Produktionsassistenz Joachim Lutz, Mario Sillmann, Nicola Chlench | Produktionsleitung SWR Jochen Dickbertel, Roland Schäfer | Redaktion SWR Gudrun Hanke-El Ghomri, Jürgen Flettner

Cast

Lars Schröter | Amon Grünberg | Enid Grünberg | Bela Grünberg | Liv Grünberg | Marion Grünberg –Schröter | Kai Grünberg | Gönke Grünberg | Katja Macor | Dietmar Schröter | Dr. Antje Sommer | Dr. Robert Wimmer | Christa Wimmer