Kinderfilm des Monats März 2017: Das grüne Wunder - Unser Wald

Eine Expedition in die unbekannte Welt vor unserer Haustür. Mit Das grüne Wunder – Unser Wald liefert der renommierte Naturfilmer Jan Haft eine einzigartige Bestandsaufnahme der Artenvielfalt im deutschen Wald.

Während einer Drehzeit von insgesamt sechs Jahren waren vielfach ausgezeichnete Kameramänner schwer filmbaren Motiven auf der Spur. Dabei verbrachten sie gut 100 Nächte im Tarnzelt und sammelten mit modernster Kameratechnik über 250 Stunden Filmmaterial. In diesem faszinierenden Dokumentarfilm machen großartige Bilder, in Zeitlupe oder Zeitraffer, die Schönheit der Vorgänge in der Natur und deren Wunder sichtbar. Das alles geschieht im Rhythmus der Jahreszeiten und beginnt, wenn der Schnee schmilzt…

Erzählt von Grimme-Preisträger Benno Fürmann zeigt der Film unzählige Facetten der heimischen Flora und Fauna, die selbst regelmäßige Waldspaziergänger und Naturfreunde noch ins Staunen versetzen können. Das grüne Wunder – Unser Wald sensibilisiert für die Schönheit, Vielfalt und Unentbehrlichkeit der Lebewesen des Waldes und trägt dazu bei, den Lebensraum Wald verständlicher zu machen. So wird der Kinobesuch zu einer lehrreichen, kurzweiligen Expedition für Menschen ab 8 Jahre.

Außergewöhnliche Perspektiven auf Flora und Fauna

"Durch bislang ungekannte Phänomene und die Sensibilisierung auf das Ökosystem im Wald ist die Dokumentation vor allem für ganz junge Zuschauer sowohl lehrreich als auch faszinierend. Aber nicht nur Kinder geraten ins Staunen – der Film bringt alle Altersgruppen zusammen. Wir lernen: Im Wald geht nichts verloren, alles steht in einem Gleichgewicht." Stefan Brückner, fluter, September 2012

Unzählige lebhafte Dinge gehen in diesem Ökosystem vor sich, solche, die dem Waldbesucher meist verborgen bleiben. Das Verhalten typischer Tierarten wie Fuchs, Wildschwein und Rothirsch wird durch die Jahreszeiten hinweg eingehend beobachtet und skurrile Waldbewohner beeindrucken mit ihrer (Über)lebensweise, darunter Schillerfalter, Blattlaus, Lebermoos, Schleimpilz, sowie Leucht- und Hirschkäfer.

Dank modernster Kameratechnik werden organische Prozesse wie der Pollenflug von Nadelhölzern oder das Wachstum von Walderdbeeren zu magischen Momenten. In Zeitlupe springen Kröten auf unnachahmliche Weise ins Wasser und Vögel schlagen verlangsamt mit den Flügeln, zwei Sperber übergeben sich im Flug ihre Beute und Pflanzen wachsen und erblühen im Zeitraffer in ihrer ganzen Farbenpracht. Die visuell brillante Dokumentation ermöglicht bisher unbekannte Perspektiven und schärft den Blick für Dinge, die einem zuvor nie aufgefallen sind.

Spieltermine, Reservierungen und weitere Informationen unter http://www.kinderkinobuero.de oder am Kinderkino-Telefon: 030/23 55 62 51. Gruppenpreis: 2,50€ pro Person.