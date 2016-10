Kindermalschule in der Herbstferien

(Elmshorn/6.10.2016) Am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ findet vom 24. bis zum 28. Oktober eine Herbstferien-Kindermalschule statt.

Am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ findet vom 24. bis zum 28. Oktober eine Herbstferien-Kindermalschule statt. Unter der Leitung der Illustratorin Susanne Berger können dabei Kinder ab 5 Jahren den Spaß am Phantasieren mit Stiften und Pinseln kennenlernen: „Bilder werden erträumt, erfunden, gemalt und gezeichnet….“ so die Kursleiterin. Der Clou: Die Arbeiten der kleinen Künstler werden am Ende des Kurses in einer Ausstellung für Eltern, Verwandte und Freunde in den Räumen des Forum Baltikums – Dittchenbühne präsentiert. Nähere Informationen und Anmeldung im Büro der Dittchenbühne – unter Telefon (04121) 89710 oder per E-Mail unter . fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn.

Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").