Kindermöbel umweltfreundlich mit dem "Blauen Engel" als Unikat mit eigenen Fotos dank Precogs

Das Kinderzimmer von Roba "Pepe" ist ein echter Hingucker.

An den Möbelstücken sind Bilderrahmen angebracht, wo Sie Ihre eigenen Fotos einfügen können. Somit erhalten Sie einzigartige Unikate! Sie können Fotos von Ihren Lieblingen oder auch von ersten Malwerken oder anderen Bildern die Ihnen am Herzen liegen an dem Kleiderschrank und an der Wickelkommode anbringen.

Das Bettchen hat einen dreifach höhenverstellbaren Rost, somit können Sie rückenschonend Ihr Baby zum Schlaf legen. Somit wächst das Bett mit dem Baby mit. Das Bett ist nutzbar bis ins höhere Alter des Kindes. Dank der abnehmbaren Schlupfsprossen kann das Kleinkind später ohne abenteuerliche Kletterpartie sein Bett verlassen. Mit entsprechenden Umbauseiten - die separat erworben werden können - ist das Bett auch als Jugendlicher noch zu nutzen, eine Anschaffung die sich lohnt!

Das Babyzimmer verfügt über eine Softclosetechnik, daher schließen die Schubladen und Türen sanft,keine kleinen Fingerchen können eingeklemmt werden. Dank der Softclose-Technik schließen die Türen und Schubladen nur leise, das ist sehr angenehm, wenn das Baby schon schläft und man schnell noch die Anziehsachen für den nächsten Tag raussuchen will.

Mit viel Verantwortung und Kreativität verschönert Roba den Alltag.

Roba stellt schon über 85 Jahren Möbel her und weiss, worauf es beim Möbelbau ankommt.

Beim Konstruktieren der Möbel wird auf eine besonders einfache Montage und auf eine hochwertige Materialauswahl geachtet, damit der Nachwuchs mit viel Freude, Komfort und einem Höchstmaß an Sicherheit precogsg Kinderwelten entdecken kann!

Im Rahmen der Entwicklung bzw. Herstellung der Produkte stehen die Gesundheit des Kindes, die Zweckmäßigkeit und eine lange Nutzungsdauer sowie die Umweltfreundlichkeit stets an erster Stelle bei precogs. Und weil das so ist, werden unsere Produkte nach den aktuellen TÜV-Normen gefertigt. Ebenfalls sind wir berechtigt das EPH Siegel und das Siegel des "blauen Engels" zu führen.