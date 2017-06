Kinderzimmer in modernen Einfamilienhäusern

Viele Familien haben den Traum vom Eigenheim. Gerade Familien mit zwei oder drei Kinder wünschen sich in die eigenen vier Wände.

Dort können Sie Ihr Familienleben ganz individuell gestalten. Die Kinderzimmer bekommen derzeit immer mehr an Bedeutung. Was vor ein paar Jahrzehnten noch eher Nebensache war, rückt stark in den Fokus eines Bauprojekts: Das moderne Kinderzimmer! Wie sieht es aus? Und was ist Baufamilien wichtig?

Die Firma Keitel Haus GmbH macht es vor. Individualität zählt nicht nur beim Bau eines Fertighauses, auch bei der Innenausstattung ist die Umsetzung von individuellen Wünschen immer wichtiger. Das Haus von der Stange gibt es nicht mehr – zumindest nicht bei Keitel Haus. So gibt es auch keine Kinderzimmer im „0815-Stil“. Was zählt ist, den einzigartigen Ansprüchen jeder Familie gerecht zu werden. Noch vor ein paar Jahren hatten Familien mit mehr als zwei Kindern Probleme das passende Fertighaus zu finden. Das ist Vergangenheit. Auch drei oder gar vier Kinderzimmer sind bei einem individuellen Fertighaus von Keitel kein Problem.

Ein Kinderzimmer muss für mehrere Altersstufen passen. Es muss sowohl für ein Kleinkind den perfekten Rahmen zum Spielen und Toben bieten, wie auch später in der Grundschulzeit Raum und Ruhe zum Hausaufgaben machen aber auch Spielen sein. Jugendliche haben noch einmal andere Anforderungen an Ihren privaten Bereich. Ein Kinderzimmer darf daher nie zu klein sein. Die Zeiten, in denen man ein 9-qm-Zimmer als adäquat für ein Kind einstufte sind vorbei.

Keitel bietet geräumige Zimmer mit Raum für die individuelle Gestaltung. Hochwertige Böden und clevere Ideen, die Raum schaffen, wie z.B. eine Empore mit Schlafplatz, sind möglich. Mehr Infos findet man unter https://www.fertighaus-keitel.de/innenaustattungen/kinderzimmer