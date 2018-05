Kindgerechte und lebendige Möbel von vertbaudet

Die französische Marke vertbaudet besitzt mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Kindermöbeln und -mode.

Sie verleiht Kinderzimmern in ganz Deutschland mit ihren Produkten einen unverwechselbaren Look.

Fürth, 24.05.2018. Von Eltern und Kindern gleichermaßen werden die durchdacht gestalteten Möbel geliebt. Immer wieder bestätigen Bewertungen von vertbaudet-Kunden die verantwortungsvolle Arbeit und verdeutlichen, dass die Bedürfnisse des Nachwuchses im gesamten Entwicklungsprozess der Möbel im Zentrum stehen. Als großer Vorteil erweisen sich dabei die persönlichen Erfahrungen der Produktentwickler, die mit ihren eigenen Kindern die Ansprüche an hochwertige Möbel auf direktem Wege kennenlernen.

vertbaudet bringt Leben ins Kinderzimmer

Der wichtigste Grundsatz, den vertbaudet in der Gestaltung seiner Möbel verfolgt, liegt darin, Kindermöbel vom groben Konzept bis zum kleinsten Detail ausschließlich angepasst an die Bedürfnisse des Nachwuchses zu gestalten. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, große Möbel aus der Erwachsenenwelt zu schrumpfen. Mit diesem Ehrgeiz schafft es vertbaudet Möbel zu entwickeln, die zu einem lebendigen Spielobjekt werden und die nötige Stabilität und Sicherheit gewährleisten. Zahlreichen Bewertungen zufolge erfüllt vertbaudet damit den Wunsch vieler Eltern nach praktischen, beständigen und kindgerechten Möbeln, an denen Kind und Eltern viel Freude haben.

Wenn aus dem Hochbett eine Ritterburg wird

Die ideenreichen Kreationen von vertbaudet regen die Fantasie an und machen das Kinderzimmer zu einem Wohlfühlort. Mit Schränken in Form des Lieblingstieres, fahrbaren Spielzeugkisten oder den beliebten Bettzelten für Hochbetten, können sich die Kleinen in ihrem Reich austoben und große Abenteuer erleben und sich zugleich von einem ereignisreichen Tag erholen.

Dank vertbaudet können Eltern dabei sicher sein, dass der Spielspaß stets sorgenfrei bleibt, denn Möbel von vertbaudet genügen den höchsten Sicherheitsanforderungen. Viele clevere Details, wie Lüftungslöcher in Schränken oder der Einklemmschutz bei Schranktüren, sind für viele Eltern ein wichtiger Grund für Möbel von vertbaudet, wie in zahlreichen Bewertungen deutlich wird.

Liebevolles Design mit französischem Charme

Mit Möbeln von vertbaudet können Eltern dem Kinderzimmer einen besonderen harmonischen Look verleihen. Das liebevoll französisch gestaltete Design wird in jedem Möbelstück deutlich sichtbar und strahlt eine große Geborgenheit und Gemütlichkeit aus. Besonders das ganzheitliche Konzept der aufeinander abgestimmten Möbel, mit sanften Farben und lustigen Motiven, sorgt für gute Laune und die behagliche Erfahrung eines angenehmen Raumgefühls.

Das ausgereifte Design zeigt sich auch in der Zweckmäßigkeit und im Komfort von vertbaudet-Produkten. Form und Nutzbarkeit dürfen sich insbesondere im Kinderzimmer nicht widersprechen. Aus diesem Grund hat die ideale Sitzposition eines Schreibtischstuhls hohe Priorität, genau wie die Mitwachsfunktion eines Kinderbettes.