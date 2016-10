Kings of Football - Mit dieser App wird jeder zum Fußball-König

Mit der neuen App "Kings of Football" kann sich jeder Spieler zum Top-Manager und Profi-Trainer hocharbeiten und seine Spieler zu Höchstleistungen anspornen und trainieren.

Das Beste ist: Dieser weltweit neue Online Fußball Manager vermeidet gezielt alle Pay2Win-Funktionen! Wer regelmäßig spielt, braucht keine Angst zu haben, dass sich Konkurrenten Vorteile einfach erkaufen. Weder Wunderheilungen noch Aufhebungen von Spielsperren sind käuflich oder möglich. Die App ist trotzdem absolut kostenlos und finanziert sich ausschließlich über Werbung. Nur einige kleine App-In-Käufe ermöglichen beispielsweise die Aufstellung von Statistiken und sind deshalb auch ein echter Mehrwert für den User.

Warum das Spiel Spaß macht

Mit "Kings of Football" wird man zu einem echten Fußball-Manager! Der Spieler baut sich - wie in der wirklichen Welt - ein Team auf und spielt mit diesem Team verschiedene Spielstände nach. Er kann jede Art von Taktik einüben und vom kleinen Provinzclub zum Liga-Star aufsteigen und am Ende sogar an internationalen Meisterschaften auf sechs verschiedenen Kontinenten teilnehmen. Die Spieler entwickeln sich dabei nicht dank mysteriöser Zaubertränke oder kleiner Hilfsmittel – sie werden nur durch viel Training und dank optimierter Taktik von Spiel zu Spiel besser. Wer besonders weit kommt, kann es dann sogar bis in die Nationalmannschaft schaffen. Näher am "Real Life" können eine Fußball-App und ein Fußball Online Manager nicht mehr sein. Mit diesem Online Fußball Manager fühlt man sich deshalb wie ein echter Trainer. Beim Mannschafts-, Torwart- oder Einzeltraining wird bestimmt, wie sich die Spieler entwickeln sollen. Welche Schwächen haben sie, was könnten sie verbessern? Gleichzeitig ist man aber auch noch Club-Manager! Denn man baut wie ein echter Fußball Manager sein eigenes Stadion, veranlasst Transfers und sucht nach Sponsoren.

Es ist ein komplettes Fußballspiel - alle Seiten der realen Fußballwelt sind in dieser App enthalten.

Ansprechendes Design ohne Schnickschnack

Die App wurde von leidenschaftlichen Fußballmanagern-Spielern entwickelt, die seit Jahren auf ihrem Smartphone alle Online Fußball Manager Apps getestet haben. Immer haben sie irgendeinen Punkt vermisst. Nun haben sie gemeinsam diese App entwickelt, die einem wahren Fan von Fußballmanager-Spielen alles bietet, was er sich nur wünschen kann. Das Design ist bewusst simpel gehalten und dennoch äußerst ansprechend. Im Vordergrund stehen die Übersichtlichkeit und die Spielfreude.

Die App ist für Android und für iOS erhältlich und absolut kostenfrei.

Mehr Informationen gibt es unter http://www.kingsoffootball.com