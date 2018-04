Kompetenzausbau im Bereich Tourismus (Touristik) Kirsten Feld-Türkis neuer Associate Partner bei KEYLENS.

München, 26. April 2018 – Kirsten Feld-Türkis (54) wird ab sofort als Associate Partner das Team von KEYLENS MANAGEMENT CONSULTANTS unterstützen und maßgeblich das Kompetenzfeld Experience & Travel stärken. Sie war mehr als 17 Jahre in diversen Führungspositionen bei der TUI Deutschland GmbH tätig, u.a. als Direktorin für die Spezialtouristik sowie für den Bereich TUI Luxury mit der Verantwortung für die Luxus-Reisemarke airtours.

Zuletzt war Kirsten Feld-Türkis für die Thomas Cook Gruppe in der Rolle des Group Director Specialist Product tätig und dort zuständig für die quellmarktübergreifende strategische Aufstellung in den Bereichen Fernreisen und Premium/Luxus.

„Mit meiner großen Leidenschaft für das Bewegen und Begleiten von Organisationen und einem „Kapital“ von mehr als 30 Jahren operativer Erfahrung in der nationalen und internationalen Touristik habe ich in der Arbeit mit den Kollegen von KEYLENS mit deren Beratungsverständnis und -schwerpunkten mein perfektes Modell gefunden“, sagt Kirsten Feld-Türkis.

Kirsten Feld ist gestandene Expertin für das gesamte Spektrum der touristischen Fachgebiete. Produktmanagement und -entwicklung gehören ebenso zu ihren Kompetenzen wie Planung, Einkauf, Markenführung und Kundenorientierung. Zudem ist sie sehr erfahren in den Bereichen Restrukturierung, Change und dem Aufbau internationaler Plattformen. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt auf den Themengebieten „bedarfsorientierte Marken- und Produktstrategien“, „Kundenzielgruppenspezifische Angebots- und Vermarktungskonzepte“, „Internationalisierung“, „Entwicklung differenzierender Geschäftsmodelle“ sowie General Management.

„Wir freuen uns sehr, mit Kirsten Feld-Türkis eine Herzblut-Touristikerin gewonnen zu haben, die mit ihrer Fähigkeit zur aufmerksamen und präzisen Analyse und ihrer umfassenden Kenntnis des Tourismus- und Dienstleistungssektors unser Kompetenzfeld ‚Experience & Travel‘ ganz maßgeblich verstärken wird“, so Dr. Jörg Meurer, Managing Partner von KEYLENS.



Über KEYLENS Management Consultants

KEYLENS wurde im Jahr 2000 durch erfahrene Strategieberater und Praktiker aus renommierten Industrie- und Beratungsunternehmen in Deutschland gegründet. Ziel des Geschäftsansatzes von KEYLENS ist es – mit einem Beratungsfokus auf Marketing-, Vertriebs- und Kundenmanagement –, internationale Konzerne bis hin zu mittelständischen Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen. Zentrale Beratungsziele sind dabei überlegenes Wachstum und Profitabilität durch langfristige Wettbewerbsvorteile.

Mit seinem Beratungsansatz ‚Höchstleistung‘ setzt KEYLENS neue Maßstäbe in der Beratungslandschaft: Gemeinsam mit Unternehmen definiert es deren Strategie (Richtung) und setzt diese auch nachhaltig um, indem es die Organisation und jeden Mitarbeiter ins Handeln bringt (Bewegung). Damit gelingt es KEYLENS – das große Manko vieler Beratungsprojekte –, die ‚Implementierungslücke‘ zu schließen und nachhaltige, messbare Erfolge zu generieren.

KEYLENS ist ansässig in München und beschäftigt rund 25 Berater. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.keylens.com .

