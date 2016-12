Klaros-Testmanagement 4.6 mit erweiterter JIRA-Integration für Issue- und Anforderungsmanagement

Ab sofort ist die Webanwendung für ein professionelles Testmanagement in der Version 4.6 erhältlich.

Mit diesem Release hat verit den Schwerpunkt auf das verbesserte Zusammenspiel mit Issue- und Anforderungsmanagementsystemen gelegt.



Klaros-Testmanagement ist ein professionelles Werkzeug zum Verwalten, Organisieren und Auswerten aller im Qualitätsmanagement anfallenden Daten. Dabei ist es nachrangig, ob Software, Hardware, Geräte oder eine Kombination davon getestet werden soll. Die Webanwendung ist seit 2009 erhältlich und in die unterschiedlichsten Entwicklungsumgebungen integrierbar.



In der Version 4.6 wurde u.a. die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert und die Performanz sowie der Umfang in der Zusammenarbeit mit angebundenen Issue- und Anforderungsmanagementsystemen erhöht.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

- Die Bearbeitung von Issues und deren Darstellung sowie die automatische Synchronisation mit dem Anforderungsmanagement erfolgt nun schneller und wurde durch zusätzliche nutzbare Felder erweitert.

- Die Berechnung der Ausführungs- und Erfolgsrate von geschachtelten Aufgaben wurde verfeinert.

- Es können nun Abhängigkeiten zwischen Testaufgaben festgelegt werden.

- Mehr Filteroptionen beim Suchen und Finden von Testartefakten vorhanden.

- Kommentare zu Testschritten können individuell und standardisiert angelegt und ausgewählt werden.

- Der Fließtext von Testanweisungen kann nun Referenzen auf Bilddateien enthalten, die im Text automatisch als Vorschaubild eingeblendet werden.

- Testanweisungen können dynamisch anhand der im Test anzuwendenden Testdaten ergänzt und angepasst werden.

- Mehrfachauswahl ist nun auch beim Entfernen von Testfällen aus Testsuiten möglich.

Klaros-Testmanagement 4.6 bietet insgesamt mehr als 50 Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Vergleich zur Vorgängerversion.



Alle Einzelheiten sind wie immer in den Release Notes auf der Webseite nachzulesen: http://www.klaros-testmanagement.co....age_boards/message/410528



Über Klaros-Testmanagement

Klaros-Testmanagement ist ein datenbankbasiertes Werkzeug für das professionelle Testmanagement. Eine übersichtliche Oberfläche unterstützt Testmanager und Tester beim Verwalten, Planen, Durchführen und Auswerten von Testaktivitäten.

Das Werkzeug verfügt u.a. über eine Komponente zur Aufgabenverwaltung und zum Auswerten der Test-Aktivitäten. Die Verfolgung von Testanforderungen wird ebenso unterstützt wie ein agiles Testmanagement (Scrum, Kanban).

Zahlreiche Schnittstellen zu Issue Trackern, Testautomatisierungstools und Continuous Integration-Servern erlauben eine nahtlose Einbettung in bestehende Entwicklungslandschaften und ermöglichen den Datenimport und -export sowie den Zugriff auf den Datenbestand von Klaros-Testmanagement für externe Werkzeuge.

Klaros-Testmanagement bietet ein umfassendes Berichtswesen. Gängige Berichte sind bereits integriert, für individuelle Ansprüche existiert eine einfache aber mächtige Programmierschnittstelle, die eine eigene Definition und Gestaltung der Berichte zulässt.



Zum mobilen Ausführen von manuellen Testfällen abseits des Computerarbeitsplatzes enthält die Mobile Edition eine App, mit der sich Testfälle auch offline ausführen lassen. Testergebnisse lassen sich per Audio, Video und GPS dokumentieren.

Einsatz

Klaros-Testmanagement wird weltweit von Unternehmen der verschiedensten Branchen und Größen eingesetzt. Wahlweise kann eine Serverinstallation oder eine Cloudlösung genutzt werden. Eine freie Community Edition ist ebenso erhältlich wie eine kommerzielle Enterprise Edition, die auch umfassenden Support bietet. Eine Mobile Edition ermöglicht Testaktivitäten die nicht am Arbeitsplatz stattfinden können oder sollen.

Auszeichnungen

Klaros-Testmanagement wurde 2010 für den Innovationspreis der Initiative Mittelstand nominiert und erhielt 2013 und 2014 die Auszeichnung "Best of" in der Kategorie Qualitätsmanagement.