Klaros-Testmanagement 4.7. bietet erweitertes Anforderungsmanagement mit JIRA

Klaros-Testmanagement, die moderne Webanwendung für ein professionelles Testmanagement ist ab sofort in der Version 4.7 erhältlich und bietet in der neuen Version mehr Komfort für die tägliche Arbeit.

So wurde u.a. die Integration mit JIRA im Anforderungsmanagement weiter vervollständigt sowie die Filterfunktionen erweitert und vereinfacht.

Mit Klaros-Testmanagement steht Testmanagern, Testern und Entwicklern ein leistungsfähiges und anpassbares Werkzeug mit zahlreichen Schnittstellen zu anderen Werkzeugen zur Verfügung. Es begleitet den Prozess der Qualitätssicherung lückenlos und bietet Mechanismen zur Verwaltung von Anforderungen, Testdaten, Ressourcen und deren revisionssichere Auswertung.

Wichtigste Neuheiten:

1. Erweitertes Anforderungsmanagement für JIRA

Wird auf der JIRA-Seite der Status von benutzerdefinierten Feldern geändert, werden die Eingaben automatisch in Klaros-Testmanagement übernommen. So ist der Informationsstand bei Entwicklung und QA stets aktuell.

2. Unterstützung multipler Testausführungsarten

Die Ausführungsart für Tests war bisher entweder „manuell“ oder „automatisiert“. Nun kann derselbe Test auch für beide Ausführungsvarianten gleichzeitig vorgesehen werden. Die Testergebnisse werden nach der Beendigung der Tests automatisch zur Auswertung zusammengeführt.

3. Dynamische Ersetzung von Testdaten

Die Texte für die Testanweisungen in manuellen Tests können nun mit Testdaten aus Excel-Dateien oder anderen Testartefakten angereichert werden. Dies ermöglicht eine flexible Verwendung der Tests in verschiedenen Szenarien und vereinfacht deren Wartung.

4. Erweiterte Filter- und Sortierfunktionen

Weiterhin sind neue und flexible Filter- und Sortierfunktionen hinzugekommen. Besonders bei großen Mengen von Testergebnissen wird das Auffinden der gewünschten Informationen schneller und übersichtlicher.

Die vollständigen Release Notes sind wie immer auf der Webseite zu finden:

http://www.klaros-testmanagement.com/en_US/forum/-/message_boards/message/439916



Über Klaros-Testmanagement

Klaros-Testmanagement ist eine professionelles Webanwendung für das Test-/Qualitätsmanagement. Enthalten sind Komponenten zur Ressourcenplanung und zum Auswerten der Test-Aktivitäten. Die Verfolgung von Testrequirements wird ebenso unterstützt wie ein agiles Testmanagement (Scrum, Kanban). Zahlreiche Schnittstellen zu Issue Trackern, Testautomatisierungstools und Continuous Integration-Servern erlauben eine nahtlose Integration in bestehende Entwicklungslandschaften und erleichtern den Datenimport und -export. Zahlreiche mitgelieferte Berichte sowie die Möglichkeit individuelle Berichte selbst zu definieren, helfen bei der aussagekräftigen Auswertung der Testergebnisse.

Mit der zusätzlich zur Webanwendung erhältlichen Mobile Edition ist es möglich, manuelle Testfälle auf einem Mobilgerät auszuführen und per Audio, Video und GPS zu dokumentieren.

Auszeichnungen

Klaros-Testmanagement wurde 2010 für den Innovationspreis der Initiative Mittelstand nominiert und erhielt 2013 und 2014 die Auszeichnung "Best of" in der Kategorie Qualitätsmanagement.