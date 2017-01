Klaus Müller ist neuer Verkaufsleiter bei Rego Herlitzius

Spitzenposition im Vertrieb bei Rego Herlitzius neu geschaffen und besetzt Wuppertal, 31. Januar 2017 – Klaus Müller (50) verstärkt ab sofort als nationaler und internationaler Verkaufsleiter die Führungsebene des Bäckereimaschinenspezialisten Rego Herlitzius.

In dieser Position zeichnet Klaus Müller seit dem 1. Januar 2017 verantwortlich für sämtliche Vertriebsaktivitäten sowohl in Deutschland als auch den internationalen Absatzmärkten in Europa, Asien und Amerika.

Klaus Müller verfügt über mehr als zehn Jahre Vertriebserfahrung auf nationaler und internationaler Ebene. Die Verbundenheit des gelernten Konditoreimeisters zur Branche reicht aber noch viel weiter zurück. Seine Familie führt seit 1904 in Buxheim im bayrischen Allgäu einen eigenen Bäcker- und Konditoreibetrieb mit heute immerhin drei Standorten. Dort hat Klaus Müller schon in seinen jungen Jahren intensiv Backstubenluft geschnuppert.

„Mit Klaus Müller haben wir für unser ebenso traditionsreiches wie innovatives Unternehmen eine Vertriebs-Führungskraft gewonnen, die gleichermaßen Kompetenz, Branchenkenntnis und Herzblut für das Bäckerei- und Konditoreigeschäft mitbringt“, sagt Uwe Paaß, Geschäftsführer von Rego Herlitzius.

Klaus Müller ist der neue Verkaufsleiter beim Bäckereimaschinenspezialisten Rego Herlitzius

Klaus Müller freut sich darauf, sämtliche Vertreter der Fachpresse im Rahmen der Fachmesse INTERNORGA 2017 am Stand der Rego Herlitzius GmbH, Halle B6, Stand 309, persönlich kennen zu lernen.

Der Spezialist für Bäckereimaschinen Rego Herlitzius steht mit seiner nahezu 100 jährigen Erfahrung für moderne Produkte, die Funktion und Design miteinander verbinden. Das Sortiment des namhaften Herstellers reicht von Schlag- und Rührmaschinen über Knetmaschinen bis hin zu hochwertigen Schneidemaschinen und Strangbrotformanlagen. Tradition und Fortschritt hat hier großen Stellenwert.