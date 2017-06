Kleine Naturdetektive, Bikeschule und Hüttengaudi - Der Familien-Sommer im Cavallino Bianco

Mit einem vielfältigen Freizeitangebot ist das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotels in St. Ulrich frisch in die Sommersaison gestartet.

Perfekt abgestimmt auf ihr einzigartiges Zeitkonzept "Time is life - live it now!", bietet das Familienhotel seinen Gästen zahlreiche Aktivitäten im In- und Outdoorbereich des Hauses. Eine breite Auswahl an Wanderungen, Radtouren und Ausflugszielen inmitten der zum UNESCO Weltkulturerbe ernannten Dolomiten, stets begleitet von erfahrenen Guides des Hotels, machen das Freizeitangebot komplett. Gemeinsame Familienwanderungen zur Cavallino Hütte, als Naturdetektive mit allen Sinnen auf Entdeckungsreise gehen oder von den Profis Mountainbiken lernen - im Cavallino Bianco wird der Sommerurlaub für jeden zum unvergesslichen Erlebnis.

Time is life - live it now!

"Time is life - live it now!" - so lautet das Credo im Cavallino Bianco. Nach diesem Erfolgskonzept richtet sich das vielseitige Erlebnisprogramm des Hotels, individuell angepasst an die Wünsche und Bedürfnisse eines jeden Gastes. In der KidsTime verbringen bereits die jüngsten Gäste eine unvergessliche Zeit dank des für jede Altersgruppe passenden Animationsprogramms. Bei zahlreichen Aktivitäten in der Natur kommen die Kleinen ganz auf ihre Kosten. Schatzsuche, Gruppenspiele, Basteln, Tanzen, Theater-Proben und Nachtwanderungen - das täglich wechselnde Betreuungsprogramm ist so vielseitig wie die Interessen der Kinder. Als Naturdetektive geht es hinaus in die Grödener Bergwelt, um sie mit allen Sinnen zu erkunden: Hier ertasten und riechen die kleinen Urlauber ihre Umgebung und lernen dabei spielerisch die Geheimnisse und Geschichten der Natur kennen. Während Eltern ihre Sprösslinge bestens versorgt wissen, können sie sich in der TwoTime bei einer Paarmassage im Beauty und Spa Bereich des Hotels oder bei einem Paaraufguss entspannen und die gemeinsame Zeit genießen. Auch die MyTime - eine Zeit für sich selbst - darf im Urlaub nicht zu kurz kommen. So verbringen die Gäste erholsame Momente beim Ruhen im Relaxbereich der Saunalandschaft oder bei kräftigenden Übungen im Fitnessbereich mit Panoramablick auf die Dolomiten. In der FamilyTime verbringen Eltern ihre Zeit bewusst gemeinsam mit ihren Kindern. Ob ausgelassener Wasserspaß in den vier Pools der Cavallino Wasserwelt, lustige Spielzeit im neuen Family Play Room oder ein gemeinsames Abendesses von der großen Familienplatte - im Cavallino Bianco erleben Familien unvergessliche Momente der "Gemeinsam-Zeit".

Aktiv durch den Sommer

Egal, ob gemütlich, anspruchsvoll oder actionreich, mit den Kindern, dem Partner oder allein - Im Cavallino Bianco findet jeder das passende Aktiv-Programm. Geführte Wanderungen, sowie E-Bike- und Mountainbike-Touren durch die Südtiroler Dolomiten bietet das Hotel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und sogar für die kleinen Sportler gibt es eine eigene Kids Bike School. Für alle, die das Bergpanorama einmal auf ganz andere Art und Weise erkunden wollen, bietet das Hotel Segway Touren an: Vorbei an eindrucksvollen Felswänden und durch sanfte Wiesenlandschaften - aber ganz ohne Anstrengung. Im nahegelegenen Hochseilgarten am Erlebnisweg Annaberg kommen Abenteuerlustige von Juni bis September ganz auf ihre Kosten. Nur 15 Gehminuten vom Hotel entfernt stellen Groß und Klein ihr Geschick zwischen den Baumwipfeln unter Beweis. Ein besonderes Urlaubserlebnis ist die geführte Familienwanderung, die bei schönem Wetter auf die Partnerhütte des Familienhotels führt. Gemeinsam geht es direkt von der am Hotel gelegenen Talstation etwa 40 Minuten in gemütlichem Tempo durch die beeindruckende Naturlandschaft der Dolomiten hoch zur Seiser Alm. Dort verbringen die fleißigen Wanderer einen entspannten Nachmittag zwischen Grillgeruch und Blumenduft in familiärer Atmosphäre.

Perfekt gerüstet

Natürlich machen die vielen Outdoor-Aktivitäten erst mit der richtigen Ausrüstung am meisten Spaß. Dank eigenem Wandershop im Haus sind die Gäste im Cavallino Bianco für alle Aktivitäten perfekt ausgestattet. Neben der richtigen Bekleidung für das alpine Gelände, stehen außerdem Fahrräder, E-Bikes, Kindertragen und spezielle Bergkinderwägen zum Verleih.

