Klimadaten und Energieverbrauch in einem System

Der S0-Recorder wurde ergänzt um eine kostengünstige Wetterstation: Gleichzeitige Aufzeichnung von Klima und Energieverbrauch

Heizenergie wird von Jahr zu Jahr teurer. Um den Energiebedarf zu analysieren, muss man zwei Dinge wissen:

Den Öl- bzw. Gasverbrauch sowie die Außentemperatur und andere Klimadaten wie Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.

Die Profi-Wetterstation zum S0-Recorder der Firma OnTimeLine liefert alle diese Daten in Echtzeit zeitgleich zum erfassten Energieverbrauch und stellt diese Informationen blitzschnell graphisch dar - wie vom S0-Recorder gewohnt. Alle Messwerte werden mit einer Zykluszeit von 20 Sekunden aufgezeichnet und im PC, Laptop oder Tablet langzeitarchiviert. In der Jahresansicht werden Zusammenhänge zwischen Energieverbrauch und klimatischen Bedingungen sofort sichtbar und verständlich. Die an einem kleinen Mast angeordneten Außensensoren liefern über Funk neben Temperatur und Windgeschwindigkeit/Windrichtung auch noch Sonneneinstrahlung, Niederschlagsmenge und den UV-Index.

Der Sensormast lässt sich bis zu 100 Meter entfernt von der Basisstation montieren. Der Innensensor liefert Luftdruck, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und zeigt zusätzlich die Uhrzeit Funkuhr-genau. Die an einem USB-Port angeschlossene Basisstation wird beim Start des S0-Recorders eigenständig erkannt und mit allen Sensoren in die Messwerterfassung einbezogen. Bei temporärem Verlust der Datenverbindung werden die einmal von der Software S0-Recorder genutzten Sensoren automatisch wieder erkannt.Der Verbrauch von Energie wird beim S0-Recorder von unterschiedlichen Zählern mit Impulsausgang für Gas und Strom aufgezeichnet und dargestellt.Im S0-Recorder Shop ist die Wetterstation zum S0-Recorder für 149,90 Euro erhältlich. Zudem werden unterschiedliche Zählertypen für die Nachrüstung angeboten.