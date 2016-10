Klinische Studie zu Ingwer bei DNA-Schäden im Sperma

Ingwer ist nicht nur ein Lebensmittel, besonders in Asien gilt Ingwer schon lange als Heilmittel.

Im Deutschen Arzneibuch ist Ingwer seit 1997 mit den Indikationen "dyspeptische Beschwerden" und "Verhinderung von Reisekrankheiten" aufgeführt.

Ingwer gilt darüber hinaus als potentes antioxidatives Mittel. Diese Wirkung wurde in vielen in-vitro-Studien und in Tierversuchen beobachtet (1).

In einer kürzlich veröffentlichten Studie (2) wurde Ingwer auch in einer klinischen Studie am Menschen getestet, welche aufgrund des randomisieren, placebokontrollierten Doppelblind-Designs den höchsten anerkannten Forschungsstandards entsprach. Teilnehmer waren 100 Männer, welche sich aufgrund ihrer Unfruchtbarkeit behandeln ließen. Untersucht wurde der Grad der DNA Fragmentierung (Chromosomenbrüche) im Sperma und weitere Samenparameter. DNA-Fragmentierung im Sperma gilt als ein ursächlicher Faktor für Unfruchtbarkeit bei Männern.

Die Ingwer-Gruppe erhielt 500 mg Ingwerpulver täglich über einen Zeitraum von 3 Monaten. Am Ende der Versuchsdauer waren die DNA –Schäden im Sperma der Ingwer-Gruppe signifikant niedriger als in der Placebo-Gruppe. Bei den ebenfalls untersuchten Parametern Spermakonzentration und Spermabeweglichkeit zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

