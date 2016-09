Kloster Asbach: Neue Eigentümer für Ostflügel

Frankfurt am Main/Passau, 29. September 2016. Soeben hat VON POLL IMMOBILIEN Passau ein außergewöhnliches Domizil vermittelt: Den Ostflügel des ehemaligen Klosters Asbach.

Das denkmalgeschützte Anwesen wurde im Jahr 1091 errichtet und fungierte bis 1803 als Benediktinerkloster. Es liegt im Herzen des Rottaler Hügellandes, rund 35 Kilometer von Passau entfernt. Mathias Zank, Geschäftsstelleninhaber des VON POLL IMMOBILIEN-Shops in Passau, konnte nun gemeinsam mit seinem Team für Teile des eindrucksvollen Ensembles neue Eigentümer finden, dazu gehören knapp 4.000 Quadratmeter Grundstück.

In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der historische Teil des soeben veräußerten Ostflügels restauriert, einen weiteren Teil baute man an. Erst kürzlich wurde der gesamte Trakt aufwendig saniert und zu einem stilvollen Wohnsitz umgewandelt. Auf rund 1.000 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf drei Etagen, finden sich nun 34 Zimmer, davon 24 Hotelzimmer mit Bad en-suite. Diese wurden von den ehemaligen Eigentümern jedoch bisher nicht als Hotelzimmer genutzt. Zusätzlich ist eine großzügige Dachgeschosswohnung vorhanden. Schmuckstücke des Domizils bilden das imposante Entree, zwei prächtige Säle im Erdgeschoss sowie zwei geschmackvoll und dezent eingerichtete ehemalige Kreuzgänge, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Rundbögen sowie stuckverzierte Decken gehören zu den beeindruckenden Details.

Zuletzt wurde das Anwesen privat genutzt und bewohnt. Weitere Teile des Klosters werden heute als Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums genutzt. Darüber hinaus befindet sich im Haus ein Restaurant mit Biergarten.

