Kollektionserweiterung bei BULLAZO

BULLAZO hat seine Lederwarenkollektion pünktlich zur Weihnachtszeit mit neuen Produkten ergänzt.

Die neuen Produkte wurden Anfang November vorgestellt und sind seit kurzem im eigenen Online-Shop verfügbar. Besonderer Fokus dabei war das Motto „Classics reloaded“. Klassische Produkte werden dabei modern interpretiert und mit durchdachten Designs umgesetzt.

Damen stehen bei dieser Sortimentserweiterung besonders im Vordergrund. Neu ist dabei eine komplette Kollektion an Damen Portemonnaies, die GALANO Kollektion. Diese gibt es in verschiedenen Modellen, Farben und Größen und überzeugen im klassisch-eleganten Design. Dabei bieten sie nicht nur Stauraum für viele Karten, sondern auch RFID Schutz um die Daten auf den Karten zu schützen. Die Portemonnaies kommen in klassischen Farbkombinationen wie Gold und Schwarz oder Grau und Silber.

Als Ergänzung zum DOCUMENTO CLASSIC kommt eine Business Ledermappe im A4 Format, welche praktische Ergänzungen im Innenteil beinhaltet wie Stifte Halter und zwei Fächer. Für Meetings und Geschäftstermine verspricht diese Ledermappe nicht nur die Dokumente sicher aufzubewahren, sondern mit dem zweiseitigen Design Reißverschluss Eindruck zu machen.

Business Accessoires der Marke BULLAZO

Auch Apple Nutzer profitieren von den neuen Produkteinführungen. Das neue Design der schlichten iPhone 7 und iPhone 8 Lederhüllen traf bereits im letzten Quartal auf sehr positive Resonanz. Die neue, sehr schlichte iPhone X Lederhülle übertraf dabei jede Erwartung und war kurz nach Verkaufsstart bereits zwischenzeitlich ausverkauft. Das Design ist minimalistisch und schützt besonders durch das weiche Innenfutter vor Kratzer durch Schmutzpartikel.