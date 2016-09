Komische Körperteile in Philosophie-Zeitschrift

Vorige Woche hat Timotheus Schneidegger im ostfriesischen catware.net Verlag Heft Nr. 55 der Zeitschrift Lichtwolf herausgegeben.

Die aktuelle Herbstausgabe widmet sich mit Philosophie und Humor den Nasen und den Füßen.Dass ausgerechnet diese Körperteile im Zentrum einer Lichtwolf-Ausgabe stehen, ist für den Herausgeber konsequent: „Der Lichtwolf als Zeitschrift trotz Philosophie bringt das, was für populär- oder fachphilosophische Magazine zu abseitig ist. Seine Leserinnen wissen die regelmäßige Irritation zu schätzen.“Schneidegger weiß, die Zahl potentieller Leser damit einmal mehr zu verkleinern: Der Lichtwolf wende sich an die ohnehin wenigen „philosophisch Humorbegabten“, die Ausgabe Nr. 55 an diejenigen aus dieser kleinen Gruppe, die einen Nasen- oder Fußfetisch haben. „Aber gute Güte, werden die auf dieses Heft abfahren!“, so der Herausgeber halb ernst, halb begeistert.

Die Psychiater Wilhelm Fließ und Richard von Krafft-Ebing dürfen beim Thema „Nasenfetischismus“ natürlich nicht fehlen und werden vom Institut für Polytoxikomanologie und Perspektivismus (IPuP) portraitiert. Osman Hajjar schreibt über Leid, Kunst und Macht, namentlich über die körperlichen Opfer, die für Ballett und Tenorgesang zum Wohlgefallen der Herrschenden erbracht werden.

Lichtwolf – Zeitschrift trotz Philosophie. Ausgabe Nr. 55, Titelthema: Nasen & Füße

Ein Essay wendet die „Philosophie der Geschichten“ des Auricher Phänomenologen Wilhelm Schapp auf politische Erzählungen von Europäern, Rechtsradikalen und Islamisten an. Passend dazu geht es auch um Orientalismus und Okzidentalismus im neunten Monat nach der Kölner Silvesternacht. Lichtwolf Nr. 55 enthält darüber hinaus wie jede Ausgabe wieder handgezeichnete Illustrationen, Gedankensplitter und Buchbesprechungen in unter 800 Zeichen.

Seit 2011 ist jede Lichtwolf-Ausgabe auch als E-Book erhältlich. Moderne Leser können sich die philosophische Dimension von Nasen und Füßen als E-Book für Kindle oder im offenen epub-Format herunterladen – oder die Nummer 55 ganz traditionell als 106-seitiges Heft bestellen