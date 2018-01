Kompakte Tagesseminare in Darmstadt

Grundlegende Weiterbildungsthemen Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht! Und das aus gutem Grund: Gleiche Chancen im Beruf – und auch im Privatleben – bestehen nur dann, wenn das Bildungsniveau gleich ist.

Dazu ein Beispiel: Theoretisch haben der rhetorisch geschulte Teamleiter und der den örtlichen Dialekt sprechenden Handwerks-Meister die gleichen Chancen und Rechte, wenn sie sich im Privatleben für eine bestimmte Sache einsetzen oder sich über etwas beschweren. In der Praxis ist es jedoch häufig so, dass auf Grund der Ausdrucksweise auf den Bildungsgrad, den beruflichen Status und somit auch auf Macht und Einflussmöglichkeiten geschlossen wird. Das alles geschieht bei den meisten Menschen unbewusst – die wenigsten stellen dazu konkrete Überlegungen an und dennoch wird ihr Handeln davon beeinflusst. Das persönliche Auftreten, die Körpersprache, die Mimik und Gestik – all das beeinflusst unbewusst, was andere über uns denken, was sie uns zutrauen und von uns erwarten.

Im Berufsalltag sind die Auswirkungen des eigenen Auftritts auf andere noch viel bedeutsamer, weil hier der Kontakt häufig über viele Jahre besteht und sich somit verstärkt. In den meisten Stellenbeschreibungen ist eine „gute, zielführende Kommunikation“ sicherlich nicht enthalten, sie wird stillschweigend vorausgesetzt bzw. es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter/innen, ggfs. für Verbesserung zu sorgen. Daher ist es häufig schwer, eine Weiterbildung im Bereich der Kommunikation zu beantragen und genehmigt zu bekommen. Ähnlich ist es mit dem eigenen Zeitmanagement: Viele Menschen leiden unter der Hektik des Alltags und haben den Wunsch, Ihr Zeit- und Selbstmanagement zu optimieren. Doch häufig wird das Weiterbildungsbudget für Fachthemen benötigt und so werden vermeintlich weniger wichtige Themen wie das Zeitmanagement der Mitarbeiter/innen vernachlässigt und verursachen dadurch – über die Jahre gesehen – viele Stunden Zeitverschwendung, Stress, Krankheit und damit enorme Kosten.

Für all diejenigen, die sich selbst und aktiv um Ihre Weiterbildung kümmern möchten, bietet die ASB Akademie die ASB Basics an: Kompakte Tagesseminare, qualitativ hochwertig und dennoch kostengünstig, damit auch Privatpersonen daran teilnehmen können.

Die ASB Akademie wendet sich mit diesem neuen Angebot aber auch an Weiterbildungsverantwortliche in Unternehmen, die sich selbst ein Bild machen möchten: Von der ASB Akademie als Weiterbildungspartner, von den eingesetzten Trainerinnen und Trainern und dem Niveau der angebotenen Weiterbildungen. Die ASB Akademie setzt auf Offenheit und Vertrauen in der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und lässt sich daher gerne „in die Karten sehen“.

Und selbstverständlich richtet sich das Angebot auch an all diejenigen Unternehmen, die einer großen Anzahl von Mitarbeiter/innen eine Weiterbildung ermöglichen möchten, ohne ein INHOUSE-Training in den eigenen Räumen durchzuführen.

Christian Menzel, Geschäftsführer der ASB Akademie beschreibt es so: „Wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch großes Potential in sich trägt und mit unseren ASB Basics möchten wir so vielen wie möglich den Zugang zu professioneller Weiterbildung ermöglichen. Die Seminare sind zielführend, nachhaltig und kostengünstig. Inhaltlich konzentrieren wir uns jeweils auf ein ganz spezielles Thema, je nach Teilnehmer-Zusammensetzung gehen die Diskussionen dabei weit über Grundlagen-Wissen hinaus. Unsere Trainer/innen sind ausnahmslos Profis in ihrem Fachgebiet und daher immer in der Lage, sich auf die aktuelles Seminargruppe einzustellen.“

Die ASB Basics bieten aktuelles, praxisrelevantes Grundlagenwissen in den Bereichen Assistenz, Führung, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Aktuell werden die folgenden Themen angeboten:

+ Grundlagen der Kommunikation: Verstehen und verstanden werden!

+ Grundlagen der Führung : Führungsverhalten – Führungstechniken – Führungsstile

+ Grundlagen Zeit- und Selbstmanagement: Einfache Instrumente gegen die Hektik des Alltags

+ Fit in Rechtschreibung: Die neueste DIN 5008

+ Korrespondenz aktuell: Ansprechend, prägnant und zeitsparend texten

+ Outlook und OneNote: Termine und E-Mails optimal organisieren

+ Protokolle professionell verfassen: Warum es sich lohnt, Gespräche zu protokollieren

+ Souverän in Assistenz und Sekretariat: Kompaktes Update für Quer- und Wiedereinsteiger/innen

+ Souverän und selbstsicher auftreten: Die Kunst, souverän „Ja“ UND „Nein“ zu sagen

Das Angebot wird ständig geprüft, überarbeitet und an die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen angepasst. Auf der Website finden Sie alle Details und Termine: http://asb-seminarshop.de/seminare/asb-basics/