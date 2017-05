Kompetenz und umfassender Service: Das Institut Silvia Habedank besteht seit 20 Jahren

Das von Silvia Habedank 1997 in Hannover gegründete und ansässige Institut für Organisations- und Personalentwicklung feiert sein 20-jähriges Jubiläum.

Aus der Berufung einen Beruf zu machen – das stand für Silvia Habedank bei dem Schritt in die Selbstständigkeit 1997 im Vordergrund. Schnell entwickelte sich aus dem Ein-Mann-Unternehmen das Institut Habedank – ein mittlerweile namhafter und angesehener Partner bundesweit.

Gemäß dem Leitsatz „Potenziale entfalten. Lösungen verwirklichen.“ unterstützt das Institut Unternehmen, Konzerne und Kommunen in Weiterentwicklungs- und Veränderungsprozessen durch Beratung, Training, Moderation, Coaching, Mediation und Vorträge. Aus dem klassischen Seminaranbieter wurde ein Beratungsunternehmen für Changeprozesse und Führungskräfte-Entwicklung.

In den vergangenen 20 Jahren veränderten sich der Markt und auch die Anforderungen an die Unternehmen. Das Institut mit 16 Beratern und Trainern orientiert sich stets flexibel an den individuellen Anforderungen der Kunden. Denn: Wer sich als guter Partner für Unternehmen langfristig und erfolgreich am Markt behaupten will, muss für seine Kunden messbaren Nutzen erzielen. Dies gelingt dem Institut Silvia Habedank jeden Tag aufs Neue und so kann es nun auf 20 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Der feierliche Anlass bietet Gelegenheit an Vergangenes zu erinnern, Gegenwärtiges zu reflektieren und auf Zukünftiges zu blicken:

„Die letzten 20 Jahre waren eine spannende Reise. Wenn ich bedenke, wo wir angefangen haben, kann ich sagen: Wir sind stolz auf unsere Leistungen. Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Weggefährten haben wir stets Entwicklungen und Trends aufgegriffen und konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet. Mit dieser nachhaltigen Kundenorientierung werden wir unseren Erfolgskurs auch in Zukunft weiter fortsetzen. “ sagt Silvia Habedank, die Geschäftsführerin des Instituts.

Über das Tagesgeschäft hinaus schafft das Institut Mehrwert durch Angebote wie Offene Seminare, das informative Kundenmagazin Direkt! oder durch innovative BLOG-Artikel im eigenen Habedank BLOG.

Das Institut plant anlässlich des Jubiläumsjahres einen Relaunch des Internetauftrittes und eine Jubiläums-Ausgabe des Kundenmagazins Direkt! mit vielen interessanten Themen.