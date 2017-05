Komplexe Probleme in der Produktentwicklung frühzeitig erkennen

Die RWTH International Academy bietet die passende Weiterbildung an.

Unternehmenserfolg basiert auf wirtschaftlichem Handeln, erfolgreichen Produkten und zufriedenen Kunden. Damit ist die ressourceneffiziente Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger und kundenrelevanter Produkte unter Berücksichtigung strategischer Ziele und zeitlicher Zwänge gleichermaßen Differenzierung und Herausforderung

im globalen Wettbewerb. Zielgrößen einer kundenorientierten Produktentwicklung stellen die Produkteffektivität – also die Maximierung des wahrgenommenen Produktwertes und damit die erhöhte Zahlungsbereitschaft des Kunden – und die Prozesseffizienz – also die kostenoptimale Transformation und Absicherung der Kundenforderungen in Produkten –

dar. Systematische Ansätze der kundenorientierten Produktentwicklung ermöglichen es dem Unternehmen, diesen Herausforderungen zu begegnen.

Das Konzept des Design for Six Sigma (DfSS) bietet Unternehmen einen solchen systematischen Ansatz entlang des DIDOV-Phasenmodells. Durch die Kombination klassischer DfSS-Methoden und aktueller wissenschaftlicher Ansätze aus dem Themenfeld der durchgängig anforderungsorientierten Produktentwicklung wird die optimale Ausrichtung des Produktes auf die Kundenforderungen ermöglicht. Die frühe Verknüpfung von Produkt- und Prozessentwicklung zielt darüber hinaus auf eine möglichst fehlerfreie und effiziente Produktrealisierung bereits ab dem ersten serienfallenden Teil. Durch die hohe Robustheit der Produkte und Prozesse reduzieren sich Entwicklungszeiten sowie Fehler- und Reklamationskosten und das Kundenvertrauen in die Produkte steigt nachhaltig.

Der Zertifikatkurs Design for Six Sigma Green Belt bestht aus 2 Modulen, welche im Juni (20.-24.06.2017) und September (19.-22.09.2017) stattfinden. Zwisc in Aachen stattfinden. schließt mit einem offiziell anerkannten Zertifikat der RWTH Aachen University ab. Er richtet sich an:

• Führungskräfte• Projektleiter• Produktplaner und Produktmanager• Fachkräfte mit strategischen Aufgaben in den Bereichen Produktplanung, Produktentwicklung, Produktmanagement, Konstruktion, Technologiemanagement und Qualitätsmanagement

