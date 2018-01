Kongress-Update: Neues zur Therapie von Mammakarzinom, AML, MDS, multiplem Myelom und Lymphomen vom SABCS und ASH-Kongress 2017

Das Jahr verabschiedete sich mit zwei wichtigen Kongressen: Vom 5. bis 9. Dezember fand zum vierzigsten Mal das San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) statt.

Fast zeitgleich trafen sich vom 9. bis 12. Dezember hämatoonkologische Experten auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in Atlanta. Die wichtigsten Ergebnisse der beiden Tagungen haben führende Fachleute für die Kongressplattform www.hematooncology.com zusammengefasst.Stuttgart, 8. Januar 2018 – Bereits zum vierzigsten Mal jährte sich heuer das San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), das seit 1977 gynäkoonkologische Experten in die texanische Großstadt lockt. Ebenfalls seit vielen Jahren schon bildet die Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) stets im Dezember einen Höhepunkt im Bereich der Hämatoonkologie. Sie fand dieses Mal in Atlanta statt. Auf der unabhängigen Kongressplattform www.hematooncology.com stehen interessierten Ärzten ab sofort Zusammenfassungen der wichtigsten neuen Erkenntnisse von diesen beiden Kongressen zur Verfügung. Der Fokus liegt dabei auf den für die Praxis relevanten Forschungsergebnissen zu Mammakarzinom, multiplem Myelom, akuter myeloischer Leukämie (AML), myelodysplastischen Syndromen (MDS) und Lymphomen.Vom ASH-Kongress berichten zum multiplen Myelom Dr. med. Miriam Kull, Oberärztin in der Abteilung für Innere Medizin III am Universitätsklinikum Ulm, zu Lymphomen Prof. Dr. med. Paul Graf La Rosée, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, und zu AML und MDS Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Schröder, Oberarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Vom SABCS berichtet zum Mammakarzinom Prof. Dr. med. Michael Braun, Chefarzt Gynäkologie mit Schwerpunkt gynäkologische Onkologie und spezielle operative Gynäkologie am Rotkreuzklinikum München. Auf beiden Kongressen spielten zielgerichtete Therapien bei den meisten Indikationen eine wichtige Rolle. Beim multiplem Myelom und den Lymphomen standen besonders die zellulären Immuntherapien im Fokus.Ärztinnen und Ärzte, die stets über das aktuelle Kongressgeschehen informiert sein möchten, finden auf www.hematooncology.com mehrmals im Jahr Zusammenfassungen der wichtigsten Forschungsergebnisse, die auf Kongressen aus den Bereichen Hämatoonkologie und Onkologie präsentiert wurden. „Es ist nicht leicht, neben der Patientenversorgung auch auf allen wichtigen Kongressen präsent zu sein“, sagt Dr. med. Ute Stefani Haaga, Ärztin und Geschäftsführerin der medizinwelten-services GmbH, die die Plattform mit Unterstützung der Firma Celgene betreibt. „Mit unserem Angebot wollen wir den Kollegen die Möglichkeit bieten, sich schnell und unabhängig zu informieren.“

