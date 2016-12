Kongresshotel Potsdam am Templiner See belegt 1. Platz beim Certified Star-Award

Das Kongresshotel Potsdam wurde beim Certified Star-Award 2016/2017 am 28. November 2016 im Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel mit dem 1. Platz in der Kategorie Certified Conference Hotel ab 151 Zimmer prämiert.

Rund 3000 Tagungsveranstalter und Travelmanager stimmten im Vorfeld der Veranstaltung für ihre Hotels mit Tagungskompetenz.

Jutta Braun, Geschäftsführerin des Kongresshotels: „Dank an unsere Kunden, die mit ihrer Wahl unsere Hotelqualität belohnt haben. Der Erfolg gehört unserem Team, das 365 Tage im Jahr alles gibt, um den hohen Ansprüchen unserer Kunden und der Transparenz der Zertifizierungen gerecht zu werden. Die Wahl bestätigt das Kongresshotel in seiner Einmaligkeit der Hotelanlage und in seiner ständigen qualitativen Weiterentwicklung.“

Der Certified Star Award wurde zum bereits 5. Mal verliehen und stellt einen jährlichen Höhepunkt im Kalender der MICE- und Hospitality-Branche dar. Weitere Preise wurden in den Sparten Certified Business Hotel, Certified Green Hotel und Serviced Apartment vergeben.

Als VDR-zertifiziertes Hotel stellt sich das Haus den umfangreichen Kriterien des GeschäftsreiseVerbandes und ermöglicht Transparenz und Vergleichbarkeit für die Gäste. Sowohl im Januar als auch im August 2016 hat das 4-Sterne-Hotel die erneute Prüfung als Business- und Tagungshotel erfolgreich bestanden. Im Rahmen solcher Zertifizierungen wird mit Hilfe eines umfassenden Kriterienkataloges ermittelt, ob Hotels die anspruchsvollen Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Tagungsgästen erfüllen. Die Prüferin Kerstin Pickny von der Ernst & Young GmbH beschrieb das Hotel mit den Worten: „…der Gedanke an Luftschiffe durchzieht das ganze Hotel […] Besonders hervorzuheben sind der technisch vollausgestattete Kongress-Saal (bis 500 Personen), die separat nutzbare Comfort Lounge (abgrenzbarer Eventbereich mit 10 Räumen) und die Zeppelin Lounge für exklusive Tagungen inklusive Seeblick.“ „Aufhören zu denken, anfangen zu buchen“, so beschreibt Tagungsprofi Thomas Wieland von Celesio AG die Vorteile der Zertifizierung.Ist der Schreibtisch groß genug, die Matratzen-Qualität in Ordnung, entspricht das Bad meinen Anforderungskriterien? Normalerweise fahre er zu den Hotels, um die Qualität im Vorfeld seiner Tagungen selbst zu prüfen. Nun kann er einen Haken dahinter machen, wissend, dass die Vergleichskriterien der Zertifizierung transparent und ehrlich sind.

Neben dem Anspruch an exklusive Ausstattung und Service, rückt eine ökologische Führung im Sinne der Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund. Bereits 2014 erarbeitete das Kongresshotel ein umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept, das fortwährend weiterentwickelt wurde und das Thema der ökologischen Effizienz unmittelbar ins Zentrum des Unternehmens rückte. Mit dem neuen Zertifikat Certified Green Hotel® beweist das Kongresshotel Potsdam nun, dass es die verantwortungsvolle Entwicklung in Richtung Zukunft ernst nimmt und ebenfalls auf den Gebieten der Energie- und Wasserversorgung, Müllentsorgung, des Essens und Trinkens, der Mobilität, dem nachhaltigen Personalmanagement und der gesellschaftlichen Verantwortung (CSR) hochklassige Qualitätsmaßstäbe setzt und einhält.