Konkurrenz und Wettbewerb in der Gastronomie

Je schneller, desto besser? Nicht immer zählen Tempo und Können, denn gerade das Gastgewerbe lebt von zufriedenen Kunden.

Diese schätzen mitunter aber nicht den prompten Service, sondern den exklusiven Service einer Fachkraft, die sich Zeit für den Gast nimmt und durch eine persönliche Note punktet. So umsorgt kommen Gäste gerne wieder und begrüßen es auch durchaus, wenn sie mal auf das leckere Essen länger warten müssen. Der Betrieb im Restaurant muss dennoch laufen. Auch das Hotelpersonal muss so eingeplant werden, dass keine Engpässe entstehen. Eine gute Möglichkeit, das Personal sinnvoll zu verplanen, ist eine bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung. So gibt es eine gezielte Einsatzplanung, die auf Engpässe ebenso reagiert wie auf kurzfristige Ausfälle durch Unfall oder Krankheit. Die Mitarbeiter haben einen Dienstplan, der relativ verlässlich zu betrachten ist und das erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Nichts ist schlimmer als ein Dienstrad, das sich ständig verändert und das meist zugunsten des Betriebs. Viele Mitarbeiter sind jedoch durch Familie gebunden und haben dann größte Mühe, erneut auf kurzfristige Dienstplanänderungen zu reagieren. Eine vernünftige Einsatzplanung schafft deutliche Erleichterung. Die Zeiterfassung kann hier helfen, denn sie ermöglicht eine lückenlose Dokumentation der Arbeitszeiten sämtlicher Mitarbeiter und zeichnet ein Abbild der bisherigen Situation.

So kann die zukünftige Personaleinsatzplanung auf bereits gewonnene Daten zurückgreifen und forciert einen möglichst realistischen Dienstplan. Natürlich kann in der Gastronomie niemand auf den Punkt vorhersagen, wie viele Gäste sich ankündigen oder welche Events durchzuführen sind. Kennzahlen und Daten basieren jedoch auf bisherigen Erfahrungen und können zielführend genutzt werden.