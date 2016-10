Kontakte, Karriere & Know-How in Berlin beim exklusiven Alumni-Event 2016 der Akademie Deutsche POP

Am Samstag, den 15. Oktober stand die Akademie Deutsche POP Berlin in der Otto-Suhr-Allee ganz im Zeichen ihrer Absolventen.

Das exklusive Bachelor- und Ehemaligen-Treffen wurde unterstützt durch die University of West London, die Alumni erhielten in Workshops zu Filmton-Mastering sowie Präsentationen durch Professoren der Partner-Universität praxisorientierte Einblicke in Karriere-Chancen.Das umfangreiche Programm aus Bachelor-Vorlesungen und Präsentationen glänzte nicht zuletzt durch seine vielfältigen Praxis-Workshops mit namhaften Profis wie Michael Dörfler, dem Produzenten von Thomas D., einem Live-Mixing für Alanis Morrissette durch Gerhard Wölfle (Dorian Gray Studios) sowie einem Model-Shooting durch Fotografin Jamari Lior (Redakteurin Pictures – Das Foto-Magazin).Auch das glamouröse Abendprogramm, energetisch eröffnet durch die charakterstarke Berlinerin und Punkrockerin Judith van Hel (The Voice of Germany 2013), ging mit Vollgas zur Sache. Die anschließende Preisverleihung der Bachelor-Awards wurde von Hans-Günther Beer (Chefredakteur Sonic Media) präsentiert. Die zwei Bachelor-Studenten Fabian Waschek und Ivan K. Maras erhielten für ihre hervorragenden Leistungen jeweils ein Portrait in den Fachzeitschriften Professional Audio und Pictures – Das Foto-Magazin.Beim abschließenden Network-Event im Lidolino mit Club-Sounds von DJ Special Agent Mowler aus Stuttgart wurde auf lockere Art das persönliche Kreativ-Netzwerk ausgebaut und ein zusätzlicher Grundstein für die eigene Karriere im Business gelegt.

