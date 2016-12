Kooperation SEEBURGER und TCG - Kompetenzen bündeln im SAP®-Umfeld

Die seit über 30 Jahren im sicheren, elektronischen Datenaustausch erfolgreich tätige SEEBURGER AG und die TCG GmbH & Co. KG, einer der vier führenden Capture System-Anbieter am Markt, kooperieren im Rahmen einer speziellen Lösung für das SAP-Umfeld.

Die SAP-Lösungen von SEEBURGER

Für die konkrete Zusammenarbeit mit TCG im SAP-Umfeld kommen in der ersten Phase der Zusammenarbeit insbesondere die SEEBURGER-Lösungen Purchase-to-Pay, OmniChannel-to-Cash und Order E-Response zum Tragen. Weitere Belegarten sollen folgen.

Die gemeinsame Lösung der beiden Spezialisten für das SAP-Umfeld

Das Besondere an der Zusammenarbeit der beiden Spezialisten ist: Die TCG-Erkennungslösung liest mit ihrem generischen Ansatz beliebige Geschäftsdokumente aus und validiert sie gegen Stammdaten und Lerndaten. Mit den so extrahierten Dokumenteninhalten ist es der SEEBURGER-Lösung möglich, gezielte SAP-Prozesse mit dem generischen Workflow zu steuern. So lassen sich beispielsweise die extrahierten Felder zur automatischen Userfindung oder zur eingesetzten Workflow-Strategie nutzen. Der generische SEEBURGER-Nachbearbeitungsplatz rundet die gemeinsame Lösung ab. So kann sich der SAP-Endanwender in seiner gewohnten Systemumgebung bewegen und die Belege bei OCR- oder Business-Unstimmigkeiten in SAP bearbeiten. Die enge Systemintegration von TCG und SEEBURGER ermöglicht, dass bei der Belegbearbeitung die Navigation für den User durch Synchronisierung von Beleganzeige und Erfassungstabelle sowie das Hervorheben der entsprechenden Stellen des analogen Geschäftsdokuments deutlich vereinfacht wird. Jede Korrektur der betroffenen Unstimmigkeiten führt zum direkten Übertragen von Lerndaten, mit der die Applikation aus Fehlern für die Zukunft lernt. Ganz gemäß der Formel: Intelligente Erkennung + intelligente Prozesse = Automatisierte Nachbearbeitung und Workflow in SAP.

Mit der Zusammenarbeit lassen sich für die Zukunft noch ganz andere Geschäftsprozesse automatisieren

„Die Partnerschaft mit TCG stellt für die SEEBURGER AG eine notwendige und zukunftsweisende Symbiose dar, um auch künftig Inhalte aus allen analogen Geschäftsdokumenten (Papier, Fax, PDF) zu extrahieren und sie dem generischen SEEBURGER-Nachbearbeitungsplatz und Workflow-System in SAP für die Freigabe oder Klärung zur Verfügung zu stellen. Die Partnerschaft mit TCG ermöglicht es SEEBURGER, seine globale Marktposition für die Automatisierung aller Geschäftsdokumente weiter auszubauen und das unabhängig vom Eingangskanal (EDI, XML, Hybrid, PDF, FAX, Papier),“ erläutert Rolf Holicki, Director E-Invoicing und SAP Applications, SEEBURGER AG.

Automatische Informations-Extraktion aus Dokumenten mit TCG DocProStar®

TCG entwickelt prozessbasierte Produkte und integriert marktführende Technologien zur effizienten Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten jeglicher Art, Papier und digital. Dabei unterstützt DocProStar alle Eingangskanäle und -geräte. DocProStar ist mandantenfähig und im Mehrprozessbetrieb einsetzbar. Neue Prozesse können jederzeit in die unterschiedlichsten IT-Landschaften integriert werden. In der Zusammenarbeit mit den SAP-Lösungen von SEEBURGER geht es dabei insbesondere um Kreditorenrechnungen, Auftragsbestätigungen und Bestellungen.

„Diese Partnerschaft vereint die Kompetenzen von SEEBURGER für SAP-basierte Geschäftsprozesslösungen mit den Kompetenzen von TCG zur automatischen Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und die leistungsstarken Lösungen zur Automatisierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden.“

Erwin Schwarzl, Geschäftsführer, TCG GmbH & Co. KG.

Über TCG

TCG ist ein Unternehmen mit weltweit führender Technologie für Document Capture Lösungen. Das ursprünglich Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Baar (CH) und Niederlassungen in Deutschland, Brasilien und Chile entwickelt Produkte und integriert herausragende Technologien zur automatischen Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten. TCG Lösungen steuern den Fluss von Dokumenten durch die Organisation und extrahieren automatisch verifizierte Geschäftsinformationen aus den verarbeiteten Dokumenten. Sie unterstützen alle textbasierten Eingangskanäle wie Papier, Email, Fax, Webforms, Mobile, sind voll mandantenfähig und skalierbar von der kompakten Mittelstandslösung bis hin zu Lösungen für große multinationale Unternehmen mit komplexen, hochvolumigen Anwendungen. Zum Kundenkreis zählen national und international führende Unternehmen aus der Finanzwirtschaft, Industrie- und Handel, Business Process Outsourcing, dem Gesundheitswesen und Organisationen der Öffentlichen Verwaltung. Weitere Informationen unter: http://www.tcgprocess.com .