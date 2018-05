Kooperation von Datacolor und FUJIFILM Imaging Products & Solutions GmbH: Beim Kauf eines teilnehmenden Spyder-Produktes einmalig 50% auf ein FUJIFILM Fotoservice pro Fotoprodukt nach Wahl sparen

Zürich, Schweiz, 02. Mai 2018 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagement-Lösungen, und FUJIFILM Fotoservice pro geben heute ihre Kooperation bekannt.

Im Rahmen dieser erhalten Kunden, die ein qualifiziertes Datacolor Spyder-Produkt erwerben, einmalig einen 50 % Rabatt auf ein FUJIFILM Fotoservice pro Fotoprodukts nach Wahl.Das Angebot gilt beim Kauf eines Spyder-Produkts im Fach- oder Onlinehandel bis einschließlich 31.12.2019. Der Kauf folgender Produkte berechtigt zur einmaligen Einlösung des Rabatts:

- Spyder5EXPRESS

- Spyder5PRO

- Spyder5ELITE

- Spyder5STUDIO

- Spyder5CAPTURE PRO

- SpyderCHECKR

„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden dieses hochwertige Angebot anbieten können. Premium-Druckerzeugnisse werden immer beliebter. Ob Fotobücher, Panormaformate auf Acrylglas, Alu-Dibond oder Leinwand, nie war in dieser hohen Qualität die Vielfalt größer. Vorsicht ist aber geboten, wenn man seine Bilddateien editiert und diese für ein Druckmedium vorbereitet. Ein kalibrierter Monitor ist hier eine grundlegende Voraussetzung, um Lehrgeld zu vermeiden – aus diesem Grund passen unsere Farbmanagement-Lösungen hervorragend zu den professionellen Print-Produkten von FUJIFILM“, Stefan Zrenner, Director Global Sales & Marketing Imaging bei Datacolor.



„FUJIFILM Fotoservice pro bedeutet präzise Laborentwicklung, verlässliches Farbmanagement, einfache Bedienung, hochwertige Papiere und innovative Printtechnologien. Eben all das, was Premium-Printprodukte heute auszeichnet. Daher freuen wir uns auf die Kooperation mit Datacolor, da sich unsere Produktgruppen zu 100 % ergänzen“, so Manfred Rau, Leiter Marketing FUJIFILM Imaging Products & Solutions.

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf unserer Webseite unter https://info.datacolor.com/acton/me....fotoservice-pro-promotion