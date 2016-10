Zahlreiche Kunden waren der Einladung von Würth Phoenix zum Treffen der NetEye & EriZone User Group ins malerische Trient in Italien gefolgt, um aktuelle Marktherausforderungen der Erfolgslösungen zu diskutieren.

Im Vordergrund standen dabei intensive Gespräche zwischen Anbieter und Anwendern sowie der Austausch für den strategischen Ausbau eines uniformen IT-System- und Service-Management-Ansatzes.

Gastgeber der Veranstaltung war der renommierte norditalienischen Weinproduzent Ferrari Spumanti. ”Innovation ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind mit NetEye mittlerweile in der Lage, auch viele Bereiche im Umfeld von IoT abzudecken. So können wir damit unter anderem Sensoren in den Weinbergen in unsere EDV-System mit einbinden. Dieses Austauschforum der User Group für Gleichgesinnte bringt dabei neue Entwicklungsschübe in der Produktausrichtung und scheint genau das zu sein, worauf viele meiner Kollegen gewartet haben“, so Daniele Gottardi, IT-Manager von Ferrari Spumanti.

Wertvolle Plattform für Anwender und Hersteller

Das rege Interesse an der NetEye & EriZone User Group zeigt, wie wichtig der Dialog zwischen Anbieter und Anwendern für beide Seiten ist.

Hochwertige Vorträge und interessante Gespräche haben im Rahmen der Veranstaltung dann auch aufgezeigt, wie wichtig es ist, Anforderungen der Anwender aufzunehmen und den Informationsbedarf zu den Lösungen umfassend abzudecken. „Regelmäßige User-Group-Meetings sind für uns eine äußerst wichtige und wertvolle Plattform, um Erfahrungen, Fragen und Wünsche offen zu thematisieren. Es freut uns ganz besonders, dass diese Möglichkeit des Austauschs so intensiv genutzt wird“, so Georg Kostner, Produktverantwortlicher für NetEye und EriZone bei Würth Phoenix.

Auf großes Interesse stieß unter anderem die Vorstellung der neuen Release der IT-Service-Management-Suite EriZone mit ersten Einblicken in eine vollkommen neu erarbeitete Benutzeroberfläche. Diese ist besonders auf mobile Endgeräte ausgerichtet und bietet für die Nutzer bei der Verwaltung von Kunden und Support-Anfragen eine neue „Touch Expensive“-Erfahrung. „Das Ziel aller Beteiligen mit EriZone ist ein Lösungsansatz, der in der Benutzerführung neue Dimensionen eröffnet und die Basis für eine stärkere Zusammenarbeit über die IT- und Service-Abteilungen hinweg ermöglicht, eine einheitliche Sicht auf eine vielfach heterogene System-Landschaft schaffte und damit eine erhöhte Transparenz in der IT garantiert“, resümiert Kostner.

NetEye und EriZone basieren auf Open Source. Der Community-Gedanke sei die wichtigste Stärke der Open-Source-Welt. Nur dieser Ansatz könne die hohe Qualität quelloffener Lösungen nachhaltig und dauerhaft gewährleisten, so Kostner.