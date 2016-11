Korruption in Deutschland? Die gab es vom ersten Tag an und setzt sich bis heute fort.

Einiges hat sich mit dem Compliance Management geändert. Fakten und Hintergründe, auch zur neuen ISO Norm 37001, finden Sie im Compliance-Blog unter www.compliance-focus.de.

Der Wirtschaftscampus hat in seinem Compliance-Blog den Beitrag Korruption und Compliance im Hinblick auf die im Oktober neu verabschiedete ISO Norm 37001 aktualisiert. Außerdem wurden im Blog der von Transparency International veröffentlichte Corruption Perceptions Index aktualisiert und historische und aktuelle Bezüge der Korruption in speziell in Deutschland nachgezeichnet.

Den Beitrag Korruption und Compliance finden Sie direkt hier: www.compliance-focus.de.

Neben diesem aktuellen Thema wurden seit 2016 nachfolgende Blog-Beiträge zum Thema Compliance veröffentlicht: Sport und Compliance, Leasing und Compliance, Kreditkarten und Compliance, Kartellrecht und Compliance, e-Crime und Compliance, Risiko und Compliance sowie Geschenke und Compliance.

Alle Informationen zu den Fernlehrgängen zum Certified Compliance Officer und Certified Chief Compliance Officer finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus direkt hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer .Dort sind auch die Termine der Zertifizierungen für 2017 in Deutschland (bundesweit) sowie in Zürich und Wien für die abschließenden Zertifizierungen durch das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. im Bereich Compliance Management veröffentlicht.

