Kostenfreies Webinar: Raus aus dem Mittelmaß

(Bonn, 21. Oktober 2016) Mit einem neuen Online-Format startet die Bonner AGENTUR ohne NAMEN GmbH ihr Fortbildungsangebot im Oktober.

Der Futability®-Friday möchte bei den Webinar-Teilnehmerinnen und Teilnehmern Lust auf Veränderung machen und diese an ihr persönliches Change-Management heranführen. „Raus aus dem Mittelmaß“ heißt das nächste kostenfreie Webinar, das am 28. Oktober von 16-17 Uhr stattfindet.

„Chancen für die Zukunft aufzeigen statt Probleme wälzen“ heißt das Motto des Futability®-Fridays. In regelmäßigen Abständen werden kostenfreie Schnupper-Webinare angeboten, die den interessierten Personen einen Einblick in die Themen Veränderung und Transformation gewähren und für einen positiven, humanistischen Umgang mit Veränderungen werben.

Das erste Webinar dieser Art ist für Freitag, 28. Oktober, von 16 bis 17 Uhr geplant. Es trägt den suggestiven Titel “Raus aus dem Mittelmaß: Mit Zukunftsdenken die ´Ich-Aktie´stärken” und wird von der Veränderunge- und Transformationsexpertin Melanie Vogel geleitet. 80 Prozent aller Wettbewerbsteilnehmer tummeln sich im Mittelmaß und konkurrieren um die breite Masse der Kunden und Arbeitgeber. Der sogenannte “Red Ocean” ist ein Schlachtfeld, auf dem es fast nur Verlierer gibt. Arbeitnehmer, Freelancer, Selbstständige und Jobsuchende sollten daher versuchen, neue Nischenmärkte, den sogenannten “Blue Ocean”, zu erschließen, um fernab der Massenmärkte zu überleben. Tipps und Tricks, wie das funkionieren kann und worauf man dabei achten sollte, erfahren die Webinarteilnehmer und –teilnehmerinnen von Melanie Vogel.

Für die Teilnahme wird lediglich einen Webbrowser, der Adobe Flash® Player und ein aktivierten Lautsprecher am Computer benötigt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist möglich unter http://webinar.futability.com .

Über Futability®

(Das Kunstwort) Futability® ist ein von Melanie Vogel entwickeltes Lösungs-Prinzip als Antwort auf die heutige Veränderungsdynamik. Es setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „Future“ (=Zukunft) und „Ability“ (= Fähigkeit, Befähigung). Futability® – die Fähigkeit, den Veränderungen und Herausforderungen der Zukunft kompetent begegnen zu können, ist die Kompetenz, auf die es heute und in Zukunft ankommt. Sie hilft uns, persönliche und unternehmerische Veränderungsprozesse in einer volatilen Welt bewerkstelligen zu können und Anpassungskrisen zu vermeiden. So kann es gelingen, vom Opfer der Umstände zu Gestaltern von Chancen zu werden. Das Buch „Futability® - Veränderungen und Transformationen bewältigen und selbstbestimmt gestalten“ ist im Februar 2016 erschienen und kann online bestellt werden unter http://www.futability.com .