Kostenloser Infotag am 09. September 2017 in Karlsruhe

Karlsruhe/München, 11. August 2017. Bei Neurofeedback handelt es sich um eine nicht-medikamentöse Therapiemethode, die auf der Messung von EEG-Signalen basiert.

Ausgewählte Aktivitätsmuster des Gehirns werden durch akustische und visuelle Signale auf einem Monitor veranschaulicht und dem Patienten bewusst gemacht (Feedback). Dadurch können kortikale Erregungs- und Entspannungszustände direkt beeinflusst werden. Neurofeedback ist in vielen Anwendungsgebieten als Therapiebaustein einsetzbar, wie z.B. ADHS, Migräne oder Schmerzstörungen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden neben den Grundlagen, der Funktionsweise und Anwendungsgebieten die unterschiedlichen Verfahren sowie Neurofeedback-Systeme und Software vorgestellt.

„Neurofeedback Infotag“

am Samstag, den 09.09.2017 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Praxis für Innovative Therapien

Ilse Jaki-Bay

Kaiserstr. 129

76133 Karlsruhe

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Um Anmeldung wird gebeten.

Darüber hinaus erläutern Ihnen die Experten von EEG Info die Systeme und Software und stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.

Die Neurofeedback Infotage richten sich ausschließlich an medizinische Anwender, also insbesondere Ärzte, Psychiater, Psychologen, Ergotherapeuten und weitere Angehörige von Heilberufen, die Neurofeedback in ihre Praxis integrieren und vollkommen unverbindlich kennenlernen möchten.

Anmelden können sich Interessenten bis circa eine Woche im Vorfeld über das Kontaktformular des Veranstalters EEG Info unter http://www.eeginfo-neurofeedback.de/nc/eeginfo/kontakt.html oder per E-Mail an das Neurofeedback-Netzwerk.

Nutzen Sie hierfür unser Kontaktformular unter http://neurofeedback-netzwerk.org/kontakt/