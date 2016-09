Kräuter Mix begrüßt neue Auszubildende und Studenten

Mit einem Einführungstag zum Ausbildungsstart im September begann für sechs junge Menschen bei Kräuter Mix ein neuer und spannender Lebensabschnitt.

Geschäftsführerin Silke Wurlitzer und Ausbildungsbeauftragte Andrea Meyer begrüßten die drei Frauen und drei Männer und überreichten als Willkommensgeschenk passenderweise Teepackungen und Thermobecher. Die Auszubildenden und dualen Studenten erhalten in den kommenden Jahren in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen eine qualifizierte Ausbildung. Am ersten Tag erfuhren sie allerlei Wissenswertes über das Abtswinder Unternehmen, das für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie Kräuter, Gewürze, Trockengemüse sowie Früchte- und Kräutertees herstellt. Die Nachwuchsmitarbeiter nahmen an Einführungsschulungen teil, machten einen Rundgang durch die Produktionshallen und lernten ihre künftigen Kollegen und Ausbilder kennen. Im Kräutergarten des Unternehmens erhielten die Auszubildenden außerdem erste Informationen zu den Pflanzen, mit denen sie in Zukunft zu tun haben werden.

Die neuen Auszubildenden bei Kräuter Mix: Julia Wenner (Chemielaborantin), Nico Pfister (Fachkraft für Lebensmitteltechnik), Sophia Krauß (Duales Studium Food Management), David Thein (Anlagen- und Maschinenführer), Eva Schlereth (Industriekauffrau), David Reck (Anlagen- und Maschinenführer).

Kompetente, unternehmerisch denkende und umfassend informierte Mitarbeiter sind die treibende Kraft für Qualität, Sicherheit und Effizienz der Produkte und Prozesse. Dabei setzt Kräuter Mix auf Stammbelegschaften, intensive eigene Ausbildung, Delegation von Verantwortung und permanente Weiterentwicklung durch organisatorisches Lernen.

Kräuter Mix hat ein ständiges Interesse an qualifizierten und motivierten Mitarbeitern und bietet neben einer leistungsgerechten Vergütung mit entsprechenden Sozialleistungen familienfreundliche Arbeitszeiten sowie umfangreiche Weiterbildungs- und Gesundheitsprogramme. Die duale Ausbildung nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein, so erhalten über drei Jahrgänge verteilt 15-20 junge Menschen eine qualifizierte, zukunftsorientierte Lehre.

Die Berufsbilder umfassen dabei sowohl kaufmännische als auch gewerblich-technische Ausbildungsrichtungen.