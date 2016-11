Kräuter Mix wächst und lagert Abteilungen nach Wiesentheid aus

Kräuter Mix wächst und gedeiht so beständig wie die Pflanzen, die das Abtswinder Unternehmen verarbeitet.

Dank der guten Auftragslage vergrößert sich der in dritter Generation geführte Familienbetrieb seit Jahren. Am Hauptsitz Abtswind ist Kräuter Mix inzwischen an seine Grenzen gestoßen. Der Umzug mehrerer Abteilungen ins benachbarte Wiesentheid war daher unumgänglich.

Buchhaltung, Personal, Controlling, Marketing und der Bereich Nachhaltige Versorgung wurden dorthin ausgelagert. Bereits seit 2005 betreibt Kräuter Mix sein Logistikzentrum in Wiesentheid im Gewerbegebiet an der Industriestraße. Auf einer Fläche von 23.500 Quadratmetern lagern in Sichtweite der Autobahn A 3 Küchenkräuter, Trockengemüse, Gewürze, Kräuter- und Früchtetees sowie pflanzliche Arzneistoffe. 30 Mitarbeiter für den Versand, die Kommissionierung und das Lager sorgen hier dafür, dass die Naturprodukte zu Kunden in aller Welt gelangen. Mit der Verlegung der Verwaltung und eines Teils der Einkaufsabteilung sind nun rund 20 weitere Mitarbeiter im drei Kilometer entfernten Wiesentheid beschäftigt.

Kräuter Mix in Wiesentheid: In das Bürogebäude am Logistikzentrum sind mehrere Abteilungen eingezogen. (Foto: Michael Kämmerer)

Kräuter Mix nutzt dafür einen 400 Quadratmeter großen Bürokomplex des Logistikzentrums, der in den vergangenen Jahren an andere Firmen vermietet war. Für die Fahrten zwischen Wiesentheid und Abtswind, etwa wenn Besprechungen mit anderen Abteilungen anstehen oder um Hauspost zu verteilen, schaffte das Unternehmen eigens ein Elektrofahrzeug an. Zwei Ladestationen wurden dafür an beiden Werksstandorten eingerichtet. Damit leistet Kräuter Mix einen weiteren Beitrag zum nachhaltigen Umweltschutz, nachdem das Unternehmen im Jahr 2013 auf erneuerbaren Strom umgestellt hat und 2015 das Umweltschutz-Zertifikat EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) erhielt.

Mit dem Wachstum in allen Unternehmensbereichen vergrößerte sich in den vergangenen Jahren auch die Belegschaft. Beschäftigte das Unternehmen 2006 noch 220 Mitarbeiter, sind es heute rund 330. Der Umsatz stieg währenddessen auf mehr als das Doppelte – von 43,3 Millionen Euro auf zuletzt 92,5 Millionen.

Für 2016 erwartet das Unternehmen erneut einen deutlichen Umsatzsprung.