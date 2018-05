Krebsvorsorgeuntersuchung mit Krebssuchhunden als Ergänzung zu klinischen Suchverfahren

Im Bereich der alternativen Krebsvorsorge und der Krebsnachsorge gibt es mittlerweile die Möglichkeit, Krebssuchhunde einzusetzen.Der Interessent kann sich die erforderlichen Materialträger als Test-Set , Screening-Set, nach Hause schicken lassen und dort in Ruhe die Probenträger mithilfe der beigefügten Anweisung mit eigenem Körpermaterial behaften.

Krebsspuerhunde-Deutschland.de , spezialisierte Suchhunde als Helfer in der Krebsvorsorge

[Großes Bild anzeigen]

Krebssuchhunde helfen bei der Krebsfrüherkennung.Krebsspürhunde zeigen häufig schon ein Ergebnis an, wenn die Anzahl von Tumorzellen noch so gering sind, dass die klinischen Suchmethoden noch nichts erkennen können. Diese frühzeitige Anzeige von Krebszellen, die noch sehr gering vorhanden sind, oder von Zellen, die in einem sehr frühen Übergangsstadium zur Krebsentartung sind , ist der hauptsächliche Vorteil der Sucharbeit mit den Krebsspürhunden.Geeignete Gewebeteile für eine Testung sind z.B. die Wangenschleimhaut. Zusätzlich werden auch noch Probenträger mit einer Urinprobe, in Einzelfällen auch mittels eines Hautwischtestes bestückt. Die Untersuchung erfolgt mit eigens dafür ausgebildeten Krebssuchhunden in den Arbeitsräumen von Krebsspürhunde-Deutschland. Der Suchhund zeigt aus einer größeren Anzahl von negativen und schon bekannten belasteten Probenträgern, ob die eingesendeten Proben der Einsender mit den Referenzproben übereinstimmen oder nicht übereinstimmen.Dieses Screenings ist als eine Art Vorfilterung zu betrachten. Mit dem Ergebnis dieser eventuell positiven Austestung kann und sollte der Einsender daraufhin zu einem Facharzt oder Klinik , um dann gezielter eine Untersuchung anzuregen.Eine der wichtigsten Voraussetzung für eine erfolgreiche Krebsbehandlung ist die möglichst frühzeitige Diagnosestellung.Hunde können wohl mit ihren über tausende von Jahren entwickelten Riechorganen viele Krnakheiten erschnüffeln. Die Fähigkeit der Hundenase, pathologische Veränderungen im Körper von Lebewesen anhand von Geruchsänderungen wahrzunehmen, ist weltweit in verschiedenen Studien an medizinischen Hochschulen und Kliniken nachgewiesen. Allgemein bekannte Beispiele für die besondere Leistungsfähigkeit der Hundenase sind etwa die Diabetikerwarnhunde und Epilepsiewarnhunde. Auch im Bereich der Drogensuche oder beim Aufspüren von Minen sind die Hundenasen allen technischen Suchmethoden weit voraus.Für einen Hund riecht eine gesunde Körperzelle anders als eine kranke Körperzelle. Man geht davon aus, dass auch die Absonderungen und Geruchspartikel von erkrankten Zellen von ausgebildeten Krebssuchhunden wahrgenommen werden kann. Eine mittlerweile wachsende Anzahl von veröffentlichten Forschungsergebnissen mit Krebsspürhunden in Deutschland, Japan, USA, England und Polen haben schon vor Jahren gezeigt, dass auch die Anzeige von Tumorerkrankungen möglich ist. Mittels eines Test-Sets , Screening-Set, von Krebsspürhunde-Deutschland ist eine Austestung von menschlichem und auch tierischem Probenmaterial( Urintropfen und Mundschleimhautabstrich ) möglich. Mit dem Testergebnis sollte anschließend eine ärztliche Diagnose und Behandlung festgelegt werden.Krebsspürhunde-Deutschland sendet dem Besteller des Test-Sets nach einer Prüfzeit von ca. 1 bis 2 Wochen eine Auswertung zu. In der Regel liegt die bisher bekannte Treffergenauigkeit von bis zu 95% in der Anzeige eines malignen (bösartigen) Tumors im Körper von untersuchten Hunden und Katzen. Die Zahlenwerte bei untersuchten Menschen schwanken, je nach Studie, Krebsart und Testschema zwischen etwa 80 Prozent bis über 90 Prozent. In einigen Veröffentlichungen wurde darauf hingewiesen, dass die Untersuchungsergebnisse mit klinischen Methoden in etwa die gleichen oder zum Teil bessere Werte aufwiesen, wie die in den Studien ermittelten Werte mit den Hundenasen von Krebsspürhunden.Der besondere Vorteil einer Untersuchung mit den Krebsspürhunden: Die von Tumorzellen abgesonderten Stoffe werden durch Krebsspürhunde in den Proben so frühzeitig angezeigt, dass diese Tumore, die sich evtl. noch in einem Frühstadium derr Erkrankung befinden oder noch sehr wenige Krebszellen beinhalten, unter Umständen sehr schlecht oder garnicht mittels Röntgen, Ultraschall, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, einen Bluttest oder andere klinische Suchmethoden entdeckt werden können. Besonders bei Krebsarten, die lange Zeit schmerzlos und ohne jegliche Krankheitszeichen sich entwickeln, wie z.B. Lungenkrebs oder Arten von Darmkrebs, Brustkrebs , Prostatakrebs , Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs, u.a.m. kann diese Vorsorgeuntersuchung eine Alternative zu den klinischen onkologischen Suchmethoden sein.Der Test von Krebsspürhunde-Deutschland kann eine wertvolle Alternative und Unterstützung bei der klinischen Krebsdiagnostig sein. Dabei kostengünstig und auch in kurzen Zeitabständen wiederholbar, zudem einfach und belastungsfrei für Mensch und Tier und von zuhause aus bestückbar. Nach einer Austestung der Testproben durch die Krebsspürhunde ist es dem Veterinär wie auch dem Humanmediziner möglich, gegebenfalls weitere und gezieltere Maßnahmen durchzuführen. Der Test kann eine wirkungsvolle Hilfe sein in der frühzeitigen Erkennung einer Ersterkrankung als auch eine Vorsorgemaßnahme vor möglichen Rückfällen nach einer behandelten Tumorerkrankung.

Mit dem Test-Set von Krebsspürhunde-Deutschland steht ein alternatives Screeningverfahren im Kampf gegen den Krebs zur Verfügung, das einen besonderen Vorteil besitzt: Die Anwendung des Test-Sets ist schmerz- und stressfrei für den Patienten. Das Screenings kann jederzeit und auch in kürzeren Zeitabständen wiederholt werden. Dies bietet den Vorteil einer engmaschigen Eigenkontrolle für den Interessenten an. Zudem wird hierbei auch der Wunsch nach mehr Eigenverantwortlichkeit für das persönliche Wohlergehen der Interessenten unterstützt.Sowohl für den vorsorgenden Tierbesitzer als auch den menschlichen Interessenten steht mit dem Test-Set eine einfache Suchmethode zur Krebsfrüherkennung bereit, die selbst zuhause angewendet werden kann. Im Testpaket, dass man für 89,- Euro online erwerben kann, befinden sich alle dafür notwendigen Utensilien. Mit Hilfe eines Stieltupfers oder kleiner Rundkompressen wird einfach eine Wangenschleimhautprobe aus dem Mund entnommen.Eine zweite Probe wird auf einem zweiten Probenträger mit zwei bis drei Urintropfen belegt. Dieser Vorgang ist in wenigen Augenblicken auf einfachste Art erledigt. Zuletzt müssen die behafteten Probenträger im beigefügten Rückantwortumschlag zur Auswertung eingesendet werden. Die anschließenden Untersuchungen beginnen mit Eingang der Probenträger.Weitere Informationen www.krebsspuerhunde-deutschland.de