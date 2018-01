Kuck+Schmidt Group feiert Firmenjubiläum 20 Jahre Kundenkommunikation Frankfurt am Main, 24. Januar 2018 Am 1. Januar 2018 begann das Jubiläumjahr für Kuck+Schmidt.

Genau vor 20 Jahren hatten André Kuck und Jörn Schmidt das Unternehmen gegründet mit dem Ziel, Firmen zu entlasten, indem man deren Kundenkontakte ausführte. Dazu gehörten zum Beispiel die Übernahme der Telefonzentrale oder das Gewinnen von neuen Kunden. Callcenter nannte man das damals. Heute hat sich das Portfolio verändert. So steht Kuck+Schmidt jetzt für passgenaue Kunden-Kommunikations- und Dialogangebote, die durch individuell zugeschnittene Marketingmaßnahmen ergänzt werden. Dabei findet der Kundenkontakt längst nicht mehr nur noch am Telefon statt, sondern auch online.

Die Branche hat vieles erlebt – das hat auch Kuck+Schmidt. Aber während viele Konkurrenten aufgaben oder aufgekauft wurden, hat die Kuck+Schmidt Group sich weiterentwickelt. Vom Kleinst-Büro in Frankfurt-Bornheim hin zum modernen Dienstleister, der heute im ehemaligen Neckarmannhaus in Frankfurt-Fechenheim aktiv ist. Das Leistungsspektrum hat sich natürlich verändert. „Immer noch geben viele Unternehmen ihre Telefonzentrale an uns ab – wir können diese nämlich deutlich länger und effizienter besetzen“, so Jörn Schmidt, der mit André Kuck die Geschäftsführung inne hat. „Je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist, beantworten wir nicht nur die Fragen der Kunden, sondern kommen ins Gespräch mit ihnen, schicken ihnen Infos zu oder verweisen sie auf weitere Produkte oder Dienstleistungen. Wir bedienen also nicht nur die Anliegen der Kunden, sondern handeln so, dass sie zufrieden und mit neuen Anregungen aus dem Gespräch gehen.“ Das sei wichtig für den Unternehmenserfolg, so Schmidt weiter, sowohl für den eigenen als auch den seiner Kunden.

Diesen Erfolg will Kuck+Schmidt nun ausgiebig feiern – ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter http://www.kus-group.de