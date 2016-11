Küchenprofi bringt frischen Wind nach Augsburg

19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt, Geschirrspüler gratis dazu, „Mega-Rabatte“ von bis zu 80 Prozent: Diese und andere Formen der Werbung, welche sich hart an der Grenze zur Verbrauchertäuschung bewegen, waren den Gründern Hans Danis und Christopher Ruff seit langer Zeit ein Dorn im Auge.

Im Jahr 2013 eröffneten Sie daher ein Küchenstudio, das einen völlig anderen Weg einschlagen sollte.

Keine kostenintensive Küchenausstellung, keine unrealistischen Werbeversprechen, sondern Ehrlichkeit, Transparenz und faire Konditionen: Das waren die Motivationsfaktoren für die Inhaber Danis und Ruff, als Sie vor über drei Jahren die Eröffnung ihres eigenen Küchenstudios feierten. 2015 erfolgte dann der Umzug in die Augsburger Hammerschmiede. „Wir stammen beide von hier und fühlen uns in unserem Heimat-Stadtteil einfach wohl“, fasst Ruff die Hintergründe zusammen.

Die Philosophie des Studios mit dem Namen „Der Küchenprofi“ unterscheidet sich in einigen Punkten von der Herangehensweise der Wettbewerber. Im Vordergrund steht eine ausführliche Beratung, bei der niemals Druck aufgebaut wird. Die detaillierten Angebote mit Zeichnungen wie Wandansichten und Grundriss sind nicht, wie dies bei vielen Anbietern praktiziert wird, nur wenige Tage gültig, um schnelle Verkaufserfolge zu erzielen. „Bei uns kann sich jeder Kunde so viel Zeit nehmen, wie er benötigt“, betont Ruff.

Das Angebot des Augsburger Küchenstudios reicht von kleinen, praktikablen Küchen über Landhausküchen bis hin zu modernsten Design-Küchen. Insgesamt blicken die Inhaber auf über 30 Jahre Erfahrung und über 2.000 selbst montierte Küchen zurück. „Unsere fairen Konditionen können wir unter anderem durch den Verzicht auf eine übermäßig große Küchenausstellung realisieren“, so der Geschäftsführer weiter. Bereits umgesetzte Küchenlösungen präsentiert das spezialisierte Unternehmen eindrucksvoll in einer Galerie auf der eigenen Website http://www.kuechenprofi-augsburg.de . Hier erhalten Kunden bereits erste gute Ideen für die eigenen Räumlichkeiten, die später durch ergonomische und praktische Gedankenansätze der „Küchenprofis“ in ein individuelles Konzept verwandelt werden.

Eine weitere Besonderheit im Hinblick auf das Serviceangebot ist die Tatsache, dass das Küchenstudio aus der Hammerschmiede ausschließlich mit eigenen Monteuren arbeitet. Die weitverbreitete Subunternehmer-Praxis kommt hier nicht zum Tragen. Werden Handwerker wie Maurer, Elektriker, Boden- oder Fliesenleger benötigt, übernimmt der Küchenspezialist die Koordination. „Wir können eine komfortable Komplettlösung anbieten, was unsere Kunden sehr schätzen“, berichten Danis und Ruff.

Auf die Frage, wie es in den kommenden drei Jahren weitergehen soll, antworteten die beiden Inhaber: „Jeder, der in Augsburg eine Küche kaufen möchte, soll den Küchenprofi kennen.“ Insgesamt befindet sich das ambitionierte Unternehmen auf dem besten Weg dorthin, dieses Ziel tatsächlich auch zu erreichen.