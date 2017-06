Kundenzufriedenheit: KÖNIGSTEINER AGENTUR veröffentlicht Studienergebnisse

Servicequalität ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Agenturgeschäft. Die HR-Spezialisten der KÖNIGSTEINER AGENTUR haben jetzt die Zufriedenheit ihrer Kunden systematisch analysiert.

Zahlen, Daten, Fakten: Die Studie im Überblick

Angestoßen wurde die Studie zur Servicequalität von Mitarbeiterin Stefanie Kunze aus der Berliner Kundenberatung: Sie hat die Zufriedenheit der KÖNIGSTEINER Kunden im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit durchgeführt. An deren Anfang stand eine Online-Befragung, die Ende vergangenen Jahres an Kunden der Standorte Berlin, Königstein und Karlsruhe geschickt wurde. „Die Umfrage war ein voller Erfolg“, so Stefanie Kunze. „252 von 1.607 angeschriebenen Kunden haben sich Zeit für unseren Fragebogen genommen. Das entspricht einer Rücklaufquote von 15,68 %.“

Das Feedback fiel überwiegend positiv aus: Ganze 98 Prozent würden die KÖNIGSTEINER AGENTUR weiterempfehlen, und bei über 90 Prozent der befragten Kunden gilt der Dienstleister als zuverlässig, reaktionsschnell, freundlich und kompetent. Entsprechend stolz ist Karen Schwenn aus der Geschäftsleitung auf das Ergebnis: „Die Analyse zeigt, dass wir auch nach 50 Jahren Unternehmensgeschichte auf einem sehr guten Weg sind.“

Die Ergebnisse: Lob und Ansporn zugleich

Neben der Analyse des Ist-Zustands nutzten die KÖNIGSTEINER ihre Studie auch, um regionale Recruiting-Besonderheiten herauszuarbeiten. „Unsere Befragung ergab, dass in Berlin vor allem die Bereiche IT, Ingenieurwesen und Technik schwer zu besetzen sind“, so Stefanie Kunze. „In der Region Karlsruhe gibt es zusätzlich einen hohen Bedarf an qualifizierten Vertriebsmitarbeitern.“ Kunden im Rhein-Main-Gebiet hingegen haben anscheinend weniger Schwierigkeiten mit der Besetzung ihrer Vakanzen – auch, wenn es sich um anspruchsvolle Positionen handelt.

Für Karen Schwenn steht fest, dass die Studienergebnisse eine große Chance darstellen: „Wir haben schon damit angefangen, unsere Prozesse auf Grundlage der vielen Anregungen, die wir im Rahmen der Umfrage erhalten haben, weiter zu verbessern und damit noch kundenfreundlicher zu werden.“ Auf diesem Wege will man bei den KÖNIGSTEINERN auch in Zukunft optimalen Recruiting-Service für Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber bieten – insbesondere mit Blick auf schwer zu besetzende Positionen.

KÖNIGSTEINER AGENTUR: Intelligent Recruiting

Die KÖNIGSTEINER AGENTUR ist seit 50 Jahren eine der führenden Agenturen für Personalmarketing in Deutschland. Bundesweit mit insgesamt acht Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten, bietet die KÖNIGSTEINER AGENTUR Lösungen in allen Fragen rund um die Themen Anzeigenmanagement, Employer Branding und HR-Consulting.