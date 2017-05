Kunst gegen Kinderarmut: Benefiz-Auktion Fotografischer Kunstwerke erzielt 16.900 € für die Straßenkinder in Honduras

Hamburg 18.05.- Die Benefiz-Auktion von Simone Bruns hat am Donnerstag einen Erlös von 16.900 € für die Straßenkinder in Honduras eingebracht.

Durch die großartigen Bildspenden namenhafter, deutscher Fotografen kamen zahlreiche Werke unter den Hammer. Unter den 150 geladenen Gästen waren zahlreiche Prominente anzutreffen: Innensenator Andy Grote & Cathy Grote, der amerikanische Generalkonsul Richard Yoneoka, Star-Regisseur Jan Georg Schütte und Moderatorin Prinzessin Johanna von Coburg.

„Wir freuen uns sehr über dieses sagenhafte Ergebnis der ersten Benefiz-Auktion zu Gunsten der gemeinnützigen Stiftung Acción Humana. Ein großes Dankeschön an alle Künstler, Bieter und Sponsoren wie: Schweppes, Vöslauer, Heiße Ecke und Barefoot wine, die dieses Ergebnis überhaupt möglich gemacht haben“- Peter Ahrens, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Acción Humana.



Der Gesamterlös des Abends fließt in das Projekt „AHLE“ der Stiftung Acción Humana in Honduras. Sie wurde mit dem Ziel in Hamburg gegründet, Straßenkindern in Honduras ein zu Hause und eine Perspektive für ihr weiteres Leben zu geben.

Momentan wohnen hier 60 Kinder im Alter von 6-19 Jahren. Die Kinder kommen meistens aus zerrütteten, sehr kinderreichen Familien, die sie nicht mehr ernähren können oder sind im schlimmsten Fall Vollwaisen. Die meisten von ihnen haben daher schon langjährige Erfahrungen auf der Straße gemacht und in ihrem Leben schon einiges gesehen, was Kinderaugen nicht sehen sollten.

Ein weiteres Projekt von Acción Humana (http://www.accion-humana.com ) ist ein Stipendienprogramm für Mädchen in Honduras.



Die Veranstaltung wurde realisiert durch Simone Bruns’ Kunst und Kommunikationsagentur in Hamburg.

Simone Bruns, gelernte Fotografin, ist seit 1990 in den Bereichen Kunst und Fotografie zu Hause. Seit 2005 konzipiert und begleitet sie Kooperationen und organisiert exklusive Sponsoren-­Events. 2013 inszenierte Sie erstmalig eine Benefiz­‐Auktion fotografischer Kunstwerke zu Gunsten der Welthungerhilfe. Des weiteren engagiert sie sich für die Hiege-­Stiftung gegen Hautkrebs und hielt seit dem noch weitere Benefiz-Auktionen in Hamburg ab.