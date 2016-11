Ausstellungen konzipieren und realisieren – das ist die Aufgabe von Kuratorinnen und Kuratoren.

Doch kuratorische Praxis geht weit über das Präsentieren von Exponaten hinaus. In den vergangenen Jahren wurden vielfältige neue Verfahren der Produktion, Vermittlung und Reflexion von kultureller Bedeutung entwickelt, die kunsttheoretische Fragestellungen ebenso selbstverständlich wie auch gesellschaftliche, politische und philosophische Fragestellungen aufgreifen. Um aussagekräftige, besucherorientierte Ausstellungen planen und umsetzen zu können, müssen Kuratorinnen und Kuratoren nicht nur über Inhalte und Vermittlungsformen entscheiden, sondern auch über Kenntnisse in Ausstellungsmanagement, Prozessbegleitung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtsfragen verfügen.Diese Qualifikationen können nun in einer neuen Weiterbildung der Universität Hamburg erworben werden. „Kuratieren. Ausstellungen konzipieren und managen“ vermittelt theoretische Grundlagen und praktische Schlüsselqualifikationen in Theorie und Praxis des Kuratierens.Das Besondere ist, dass es einen intensiven praxisnahen Erfahrungsaustausch mit bekannten Kuratorinnen und Kuratoren und freien Künstlern gibt. In mehreren Workshops mit erfahrenen Praktikern werden Themen wie Projektentwicklung und -realisierung, die Wahl von Ort und Format, das Gewinnen von Kooperationspartnern und Finanzierungsmitteln vertieft und aktuelle Projekte diskutiert.

Das zweisemestrige weiterbildende Studium findet berufsbegleitend im Rahmen von Wochenendseminaren statt. Es richtet sich an Hochschulabsolventinnen und -absolventen und Beschäftigte aus dem Kunst-, Kultur- oder Medienbereich. Der Start ist im März 2017, die Bewerbung ist ab sofort möglich.

Weitere Informationen:

Daniela Krückel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung

Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/428 38-9710, -9700 (Infotelefon)