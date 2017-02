LEDONIK - präsentiert Designer LED Shopstrahler "Balance" mit Ra90

Im Sortiment von LEDONIK led-technik Für anspruchsvolle Einsatzgebiete

Mit der konventionellen Beleuchtung wurde der Farbwiedergabe-Index nicht viel Bedeutung zugesprochen. Vielmehr war Watt und Lichtfarbe ausschlaggebend.In der heutigen Zeit mit der neuen energieeffizienten LED Beleuchtung, die vielfältig und flexibel in der Anwendung ist, gewinnt auch der Farbwiedergabe-Index an Bedeutung. Der als CRI-Wert bezeichnet wird. (Colour Rendering Index). Genauer gesagt, sagt der Farbwiedergabe-Index etwas über die Qualität der wiedergegebenen Farben aus. Zum Vergleich. Das Sonnenlicht hat einen CRI von bis zu 100, eine weiße LED liegt zwischen 70 bis 95, während Natriumdampf-Hochladungslampen einen Wert von -44 haben. Speziell in Bereichen wie z.B. Druckereien (zur Farb -Abstimmung) wird CRI90 – 95 gefordert, aber auch in Verkaufsausstellungen, Museen kommt es an gute Farbdarstellung an. Je höher der Ra-Wert, umso exakter und natürlicher ist die Farbdarstellung. Das heißt also, dass LED Lampen Farben nahezu wirklichkeitsgetreu wiedergeben können. Die LED Technologie ist in den letzten Jahren sehr weit fortgeschritten, so dass man Lichtfarben und Ra-Werte flexibel (je nach Anforderung und Bereichen) anwenden kann.Wir können nun mit unserem neuen LEDONIK Shopstrahler „Balance“ eine solche Lösung bieten, nicht nur für lichttechnisch anspruchsvolle Einsatzgebiete, sondern auch dieses elegante, nicht alltägliche Design wertet jede Verkaufsausstellung auf.Der LEDONIK LED Shopstrahler „Balance“ verfügt über eine Leistungsaufnahme von 15 Watt mit 1650 Lumen 25 Watt mit 2750 Lumen und 35 Watt mit 3750 Lumen. Der 360° bewegliche Körper mit einstellbaren Lichtwinkeln von 0 bis 200°. Der neue LEDONIK LED Shopstrahler „Balance“ verfügt über leicht austauschbare Objektive für unterschiedliche Abstrahlungswinkeln von 12°, 24° und 33°. Hochleistungs- LED COB Chips von CREE und Qualitäts-Konstantstrom-Netzteil sorgen für optimale Leistung, Stabilität und hohe Lebensdauer. Einsetzbar in vorhandene 3-phasen Lichtschienensysteme.

