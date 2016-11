LENDGOLD veröffentlicht neue LP im Luxor Köln - 25.11.2016

LENDGOLD – neue LP „Tu was Du tun musst“ Nach dem grandiosen Erfolg der EP „Goldschatz“ und der Album-Veröffentlichung „Wir ändern ihre Welt“ melden sich LENDGOLD mit einer Botschaft zurück.

Am 25. November 2016 wird die neue LP „Tu was du tun musst“ im Rahmen eines Konzerts im Luxor zu Köln vorgestellt; vorerst exklusiv an diesem Abend und auch nur auf Vinyl (inkl. Downloadcode für nicht Plattenspieler-Besitzer) erhältlich.

Fünf Songs und ein Mitschnitt eines Spontan-Jams machen klar, worum es sich bei der Platte dreht:

„Wir wollten zu unserem Ursprung zurück und das tun, was wir immer machen wollten: die Musik, die unsere Herzen bewegt und unsere Träume erfüllt. In den Railroad Tracks Studios in Kerpen haben wir „oldschool“ in einer Live-Situation alle Songs auf Bandmaschine aufgenommen. Kein Tricksen, kein digitales Geradebiegen, ohne Netz und doppelten Boden. Nur echte Emotionen“, sagt Frontmann und Gitarrist Johannes Knechtges.

Ein idealer Soundtrack also für alle, die ihre Träume verfolgen, auch wenn es nicht immer der einfachste Weg im Leben ist.

Und das ist nur der Anfang eines neuen Abschnitts. Denn 2017 geht es ab in die Abbey Road Studios (London) und nach Los Angeles, um den Geist der Band-Vorbilder aufzusaugen und dort die eigene Musik auf Band zu bringen.

LENDGOLD wird am 25. November gemeinsam mit Freunden und Weggefährten der Kölner Musikszene das Luxor zum Beben bringen und neben vielen neuen Songs bereits bekannte Hits in neuem Gewand erklingen lassen!



LUXOR Köln 25. November 2016 Einlass 19 Uhr – Beginn 20 Uhr

Tickets bei Eventim ab 12,50€