Das ständig steigende Güterwachstum und die demographischen Herausforderungen verlangen Logistikunternehmen aktuell und in der Zukunft immense Ressourcen im Bewerbermanagement ab: Jährlich müssen deutschlandweit mehr als 20.000 neue Berufskraftfahrer eingestellt werden, um die Anforderungen im Güterverkehr bewältigen zu können.

Neben dem altersbedingten Ausstieg und der Ausbildung neuer Kraftfahrer zeigt sich mit der steigenden Fluktuation innerhalb der Logistik-Branche ein weiteres Problem: Viele Berufskraftfahrer wechseln ihren Arbeitgeber oft binnen kurzer Zeit und erschweren somit den Aufbau einer stabilen Personaldecke. Als Folge muss ständig qualifiziertes Personal binnen kurzer Zeit nicht nur gefunden, eingestellt und eingearbeitet, sondern auch erfolgreich an das Unternehmen gebunden werden.Häufig haben Unternehmen gar keine Zeit, sich der aufwändigen Mitarbeitersuche zu widmen oder den Personalverantwortlichen fehlt schlicht das geeignete Personal, um den personellen Engpässen fristgerecht zu begegnen. Zudem stellt sie der Vormarsch der sozialen Medien, die die klassischen Recruitment-Wege mehr und mehr zurückdrängen, vor Herausforderungen: Die Betreuung von etlichen Social-Media-Plattformen und Social-Media-Kampagnen erfordert viel Kreativität und Knowhow. Wer sich für die Nutzung der sozialen Medien entscheidet, dem muss klar sein, dass der meiste Betreuungsaufwand an Abenden und Wochenenden entsteht. Sind die eigenen Mitarbeiter mit der Verlagerung ihrer Arbeitszeit in den Abend und in das Wochenende einverstanden? Ist eine Einigung mit dem Betriebsrat darüber überhaupt möglich? Wie wird der Personalmehrbedarf gedeckt, wenn sich die Arbeitszeit in den Abend und auf das Wochenende verlagert?Damit sich Waren- und Handelslogistiker, Speditionen und Logistikdienstleister auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, hat sich die LIMES Solutions GmbH auf das Social-Media-Recruitment spezialisiert. Die LIMES Solutions GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Personallösungen. Transparent und schnell übernimmt die LIMES Solutions GmbH die zeit- und personalkritischsten Aufgaben über den gesamten Einstellungsprozess für ihre Partner: Von der Erstellung der Anforderungsprofile über das Erstellen und Begleiten der Online-Kampagnen, bis hin zum Sichten der Bewerbungen und dem Führen von Telefoninterviews inklusive Gehaltsverhandlungen bis letztlich auch zur Koordination und Durchführung der Bewerbungsgespräche. Der Aufwand der Kunden reduziert sich mit LIMES als Partner fast augenblicklich auf die notwendigsten Handlungen: Bedarf ermitteln und Arbeitsverträge schließen.

