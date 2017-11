LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017 als CD, DVD & Download veröffentlicht

LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017 wird von Mira Sound Germany auf Audio-CD, DVD und als Download veröffentlicht.

LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017

LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017, das am Dienstag, den 20. Juli 2017 während dem legendären Spirit of Woodstock Festival 2017 in Mirapuri aufgezeichnet wurde, präsentiert die hochkarätige Gesangs-Interpretation von 9 Bob Dylan Songs in der Live-Performance von Michel Montecrossa and his Band The Chosen Few sowie von 7 Songs von Michel Montecrossa. LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017 beginnt mit dem Bob Dylan Song ‘Long And Wasted Years’ , auf den Michel Montecrossa‘s Cyberschlager Hit ‘Ich Bin Der Typ – I’m The One’ folgt sowie Bob Dylan’s Song ‘Champaign, Illinois’. Im Anschluss von Michel Montecrossa’s zeitlosem Hit ‘Auf Der Autobahn Des Lebens – On The Highway Of Life’ kommt Bob Dylan’s Song ‘I Don’t Want To Do It’. Weiter geht es mit dem Michel Montecrossa Titel ‘From Honeymoon I Started Into The Open Years’.Der Bob Dylan Song ‘If Not For You’ verbindet sich mit Michel Montecrossa’s ‘Mondkuss Lust – Moonkiss Passion’. Die Reise geht weiter mit dem Bob Dylan Song ‘New Morning’, Michel Montecrossa’s ‘Sinnlich Mit Dir – Sensual With You’ und vielen weiteren. Das Finale ist ‘I Could Have Told You’, einer der Songs von Frank Sinatra, den auch Bob Dylan gespielt hat. Das Album LONG AND WASTED YEARS Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest 2017 ist im Mirapuri-Shop erhältlich.

Michel Montecrossa sagt über sein Michel & Bob Dylan Fest 2017:

“Songs vom Highway des Lebens.”

Michel Montecrossa sagt über seine Michel & Bob Dylan Fest Konzertserie:

“Der Ursprung der ‘Michel & Bob Dylan Fest Konzertserie’ war ein Mann, der mich fragte, ob ich einen Bob Dylan Song in meinem nächsten Konzert singen könnte. Ich erfüllte seinen Wunsch. In der Folge wurde ich immer öfter gefragt, ob ich Bob Dylan Songs in meine Konzerte einbeziehen könnte. Die Leute sagten, dass sie die Art mögen, wie ich Bob Dylan Songs singe, und dass im Zusammenspiel dieser Songs mit meinen eigenen Liedern ein harmonisches und anregendes musikalisches Ganzes entsteht. Aus diesen Anfängen entstand die Konzertserie des ‘Michel & Bob Dylan Fest’, beginnend im Jahr 2001. Das ‘Michel & Bob Dylan Fest 2017′ ist der 17. Geburtstag dieses Festes. Das Konzert umfasst meine eigenen neuen Songs und Songs von Bob Dylan.“

CD Trackliste:

Long And Wasted Years

Ich Bin Der Typ – I’m The One

Champaign, Illinois

Auf Der Autobahn Des Lebens – On The Highway Of Life

I Don’t Want To Do It

From Honeymoon I Started Into The Open Years

If Not For You

Mondkuss Lust – Moonkiss Passion

New Morning

Sinnlich Mit Dir – Sensual With You

One More Weekend

Schmusen & Lachen – Huggin’ & Kissin’

The Man In Me

Alles Kann Sich Ändern – Everything Can Change

Am I Your Stepchild?

I Could Have Told You

