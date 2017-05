LOOKING FORWARD Kunstausstellung 2017 - 2019 präsentiert neue Michel Montecrossa Gemälde und Zeichnungen

Die LOOKING FORWARD Kunstausstellung von neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen wird am 20. Mai 2017 in der New Art Gallery des Filmaur Multimedia Haus (Gauting bei München) um 19 Uhr eröffnet.

Als Teil der LOOKING FORWARD Kunstausstellung findet von 22:00 – 24:00 Uhr ein Konzert mit dem Titel ‘Joy & Love Dance - Freude und Liebe Tanz Cyberrock, New-Topical & Cyberdance Concert in Gauting’ von Michel Montecrossa und seiner Band The Chosen Few statt. Die LOOKING FORWARD Kunstausstellung von neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen kann jeden Tag von 15:00 – 19:00 Uhr in der New Art Gallery im Filmaur Multimedia Haus besucht werden.

Michel Montecrossa sagt über seine ‘LOOKING FORWARD’ Kunstausstellung:

“Die Zeichnungen und Gemälde, die in der ‘Looking Forward’ Kunstausstellung präsentiert werden sind der futuristische Ausdruck des kreativen Kontakts meines individuellen Bewusstseins mit dem Großen Bewusstsein des alles-manifestierenden Ursprungs. Um meine Kunst zu verstehen und sich an ihr zu erfreuen ist es am besten ihr mit einem schweigenden Geist und einem offenen Herz zu begegnen.”

LOOKING FORWARD Kunstausstellung von Michel Montecrossa's neuen Gemälden und Zeichnungen

[Großes Bild anzeigen]

Adresse:

New Art Gallery im Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting bei München

tel: 089-850 8555

Alle Gemälde und Zeichnungen sind als handsignierte High Resolution Digital Art Prints auf Leinwand oder Kunstdruckpapier in der Größe des Originals erhältlich. Alle Gemälde und Zeichnungen sind auch als Kunst-Postkarten erhältlich.

Bestellungen von High Resolution Digital Art Prints, Kunst-Postkarten und Filmen unter: Filmaur Multimedia, Danziger Str. 1, 82131 Gauting, tel: 089-850 8555,

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Rock Vision Diner in Gauting bei München:

http://michelrockvision.com/