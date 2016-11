Lacktester zur Messung der Lackschicht-Stärke bei Wohnmobil, Wohnwagen und Zugfahrzeug.

Zur Kontrolle vor der Politur mit der Poliermaschine oder beim Gebrauchtfahrzeug-Kauf.

Der Lacktester arbeitet mit einem Magnet, der - abhängig von der Dicke der Lack- oder Spachtelschicht - eine unterschiedliche Haftkraft entwickelt. Hierdurch wird die Schicht-Stärke in Mikrometer (0 bis 750 μm) gemessen und auf einer farbigen Skala angezeigt.

Auf einen Blick ist erkennbar, ob das Fahrzeug an der Messstelle den Original-Lack besitzt, gespachtelt und / oder nachlackiert wurde. Mit dem Lacktester bleibt keine noch so gut ausgeführte Reparatur verborgen. Die Bestimmung der Lackschichtdicke funktioniert ausschließlich auf magnetischem Untergrund (Stahlblech).

Insbesondere vor der Politur von Wohnmobil oder Wohnwagen mit der Poliermaschine ist eine Information über den Untergrund der Lackschicht wichtig. Um die Politur optimal anzupassen (z.B. geringe Erwärmung) und Oberflächen-Beschädigungen zu vermeiden (z.B. Durchpolieren an Kanten). Durch die magnetische Funktion des Lacktesters werden Kunststoffe und Aluminium als Untergrund sofort erkannt (Material nicht magnetisch = Anzeige Lacktester 0) und können beim Poliervorgang anders behandelt werden.

Lack-Tester für Wohnmobil, Wohnwagen und Zugfahrzeug - Neu bei CLEANOFANT

Ein praktischer Helfer für den Gebrauchtfahrzeug-Kauf oder in Verbindung mit dem „CLEANOFANT Universal-POLITUR Set mit Poliermaschine“ (UVP: 159,- Euro, Komplett-Set für das Polieren von Glanzlack-Oberflächen: Karosserie, Außenwände, Waben-, Struktur- und Riffelblech, lackierte Front-, Seiten- und Dachflächen aus Kunststoff und GFK / Gelcoat.).



Lack-Tester Pro

UVP: 29,- Euro/Stück, inkl. MwSt.

Erhältlich im Online-Shop www.cleanofant.de, telefonische Bestellung unter +49 (0)7134-13 825-0 oder im gut sortierten Fachhandel.