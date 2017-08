Um sein eigenes Geschäft zu einem Kundenmagnet zu machen, sollte auch die Einrichtung des Ladens für den potentiellen Kunden optisch ansprechend sein.

Doch wie schafft man das bei all den verschiedenen Einrichtungsmöglichkeiten? Einem ungelernten Laien wird es in dem Bereich schwerfallen, die passende Wahl zu treffen und falls er eine trifft, seine Vorstellungen praktisch umzusetzen. Unter http://www.ar-display.de/ladenbau greift unter anderem der professionelle Dienstleister AR-Display seinen Kunden bei der Durchführung solcher Projekte unter die Arme. Dienstleister für Ladenbau aus Berlin agieren oftmals bundesweit, das heißt von Spandau, über Brandenburg, bis in den Süden der Republik, wo ihre Dienste in den Bereichen Innenarchitektur, Ladeneinrichtung und Ladenbau-Montage Abnehmer finden.

Ladenbau Berlin – Handwerk trifft Kreativität

Bei der Gestaltung des eigenen Geschäfts ist es äußerst wichtig, dass die Räumlichkeiten auf das Produkt zugeschnitten sind und es widerspiegeln. Bei einer Apotheke sollte die Einrichtung zum Beispiel klar strukturiert und designorientiert sein, wohingegen in der Gastronomie die Innenausstattung so angelegt und gewählt sein sollte, dass sie den potentiellen Kunden zum längeren Verweilen einlädt. Es zeigt sich also, dass man bei der Wahl der richtigen Inneneinrichtung ein gutes Händchen besitzen muss, da es ansonsten passieren kann, dass der Laden nicht zum Produkt oder dem Gewerbe passt. Das alles macht den Ladenbau für den Laien zu einer äußerst schwierigen Aufgabe, denn dort treffen Handwerk und Kreativität aufeinander. Konzepte sollten dabei in Funktion und Design stimmig sein. Daher sorgt das beauftragte Ladenbau-Team für die durchdachte Planung, sowie die Herstellung der Möbel nach den Vorgaben des Kunden. Speziell für den Ladenbau Berlin lohnt es sich, dass der eigene Laden ein ausgefallenes Konzept aufweist, um sich so von der Konkurrenz abzuheben. Die Dienstleister für Ladenbau in Berlin, wie http://www.ar-display.de konzipieren dabei die Innenräume des Geschäfts, vom Möbeldesign, bis hin zur Licht- und Einrichtungsplanung. Die verwendeten Materialien unterscheiden sich hierbei und können vom Kunden ausgewählt werden. Ob Echtholz oder Edelstahl, die Ladenbauer visualisieren die maßgeschneiderten Wünsche ihrer Kunden.

Ablauf des Ladenbau Projekts

Um das Projekt zu einem Erfolg zu machen, ist es nötig, dass die Ladenbauer mit dem Kunden zunächst ausführlich kommunizieren.

Beim Ladenbau in Berlin oder auch anderen Großstädten, läuft die Zusammenarbeit in der Regel wie folgt ab: In einem Erstgespräch werden hierbei unverbindliche Anforderungen und Wünsche angesprochen. Der Projektmanager steht dem Kunden vor allem in Sachen umfassender Beratung zur Seite und bespricht mit ihm die konkrete Projektumsetzung, Zielabsprachen und die Festlegungen der Rahmenbedingungen und des zur Verfügung stehenden Budgets. Auch knappe Terminvorgaben können aufgrund der eingespielten Zusammenarbeit der Ladenbauer problemlos eingehalten werden. Das Ladenbau-Team besteht aus professionellen Fachleuten, vom staatlich-geprüften Innenarchitekt, bis hin zum gelernten Tischler, welche Planungs- und Konstruktionsfehler erkennen und dementsprechend vermeiden. Daraufhin werden die einzelnen Arbeitsschritte bestimmt und in den Zeitplan eingefügt, denn schließlich soll das Geschäft pünktlich eröffnet werden. Vom Rohbau bis zur Endmontage informiert der Projektleiter in regelmäßigen Abständen den Kunden und steht diesem als Ansprechpartner bei Rückfragen stets zur Verfügung, wodurch auch die Transparenz gewährleistet ist. Ebenso kontrolliert er die Baustelle regelmäßig und überprüft die erbrachten Leistungen auf ihre Qualität. Somit sorgen die Ladenbauer aus Berlin dafür, dass der Kunde zufriedengestellt und das Geschäft zu einem Kundenmagneten wird.