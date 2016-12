Ladenbau Berlin: wo Kreativität hoch im Kurs steht

Was entscheidet, ob wir etwas in einem Shop kaufen oder nicht? Klar, einerseits sind es die Produkte an sich, doch das ist nicht alles: Psychologisch bewiesen ist, dass innerhalb der ersten Sekunden nach Betreten eines Ladens feststeht, ob man sich wohlfühlt und bereit ist Geld dort zu lassen oder nicht.

Grund genug dafür, dass Ladenbau immer mehr ein Thema im Einzelhandel wird – vor allem in der Hauptstadt Berlin!

Ladenbau – was ist damit gemeint?

Egal ob Bäckerei, Apotheke, Gastronomie oder Modeladen: Was für den Kunden zählt, ist nicht nur das Produkt, sondern auch die Präsentation. Der Job eines Ladenbauers beschäftigt sich daher mit außergewöhnlichen Shopkonzepten und detaillierter Planung von (technischer) Ausstattung und Strukturierung der Geschäfte.

Psychostrategisches Handelsmarketing ist also das Stichwort, denn der Kunde soll sich wohlfühlen, von der Optik angesprochen werden und möglichst lange im Laden bleiben. Unter http://www.ar-display.de/ladenbau erklärt beispielsweise das Berliner Ladenbau- und Werbetechnik Unternehmen AR-Display die wichtigsten Aspekte für eine erfolgreiche Präsentation und stellt seinen deutschlandweiten Service rund um Ladenbau vor. Durch 3-D-Visualisierung bietet sich den Kunden sogar die Möglichkeit, die Ergebnisse vorab

zu begutachten.

Auffallen um jeden Preis

Besonders in Berlin, Deutschlands Künstlerhochburg schlechthin und Heimat vieler kreativer Köpfe, ist die Konkurrenz im Einzelhandel groß. Newcomer aus allen Bereichen wagen es hier als Start-up Firmen und schaffen somit quasi unerschöpfliche Shoppingmöglichkeiten: Um Erfolg zu haben, ist Auffallen also umso wichtiger! Wer sich von der Masse abheben will und mit einem hochwertigen Shopkonzept überzeugen will, sollte daher – egal ob in Berlin oder einer anderen deutschen Stadt wie Köln, Stuttgart oder Dortmund – einen Profi ranlassen.

Kreativität und Handwerk vereint

Neben dem innenarchitektonischen Design und dem Projektmanagement befassen sich Ladenbauer wie AR-Display auch mit der Produktion und Montage der Möbel. Durch dieses Full Service Angebot können zum einen optimierte Arbeitsabläufe und zum anderen individuell angepasste Lösungen für jeden Kunden gewährleistet werden. Da Projektmanager auch eigene Handwerker wie Tischler oder Elektroniker beschäftigen, werden effektives Handelsmarketing und qualitativ hochwertige Verarbeitungen vereint.

Nicht nur auf das zu verkaufende Produkt angepasst, sondern auch auf die Räumlichkeiten, überzeugen Möbel vom Ladenbauer gleich doppelt in Sachen Individualität. So unterstützt die Gestaltung eines guten Projektmanagers die Produkte und rückt sie ins beste Licht.Wer also das nächste Mal einen Laden betritt und dessen Einrichtung bewundert, wird schnell merken, dass hier ein Ladenbauer seine Hände im Spiel hatte!