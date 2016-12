Land der verlorenen Dinge ist jetzt als Taschenbuch und eBook erhältlich

Ganz passend zur Weihnachtszeit erscheint nun Land der verlorenen Dinge, der Erstlingsroman des bayrischen Szene-Neulings Maximilian Wust.

Das Cover von Land der verlorenen Dinge

[Großes Bild anzeigen]

Dieser erzählt von den Abenteuern des jungen Joschua, der das fiktive, detailgetreu ans reale Mittelalter orientierte Land Ry durchquert und dabei das Geheimnis einer mysteriösen Schatulle lüften will. Zuerst witzig, später aber finster und sehr derb und garantiert immer in flüssigem Schreibstil beschreibt der Autor die Suche eines Jugendlichen nach dem Sinn des Lebens und das in Etappen. Mal muss sich Joschua aus der Hand von Banditen befreien, in einem anderen Kapitel erzählt ihm ein Söldner von einer spannenden Kopfgeldjagd. Der 446 Seiten-starke Roman bietet viel Abwechslung, die den Leser immer wieder zum Schmunzeln anregt, manchmal auf groteske Art schaudern oder auch über seinen eigenen Werdegang nachdenken lässt. Als Zielgruppe zeichnen sich deutlich 16- bis 25-jährige ab, tatsächlich weiß der vielschichtige Roman aber auch Erwachsene zu faszinieren.

Land der verlorenen Dinge ist auf allen gängigen Romanportalen, von Amazon über Thalia, in allen wichtigen Formaten verfügbar, ob nun als Taschenbuch oder eBook.

Erwähnenswertes Detail am Rande ist zudem die hochqualitative Online-Lesung: Der Roman wird über einen voll animierten Zeichentrickfilm beworben, der durchaus einen Blick wert ist.

Zum Autoren: Maximilian Wust (geboren 1983) ist studierter Grafikdesigner, vom Beruf Illustrator und selbstständiger Redakteur. Auf seiner Website http://www.maxmalt.de veröffentlicht er regelmäßig Kurzgeschichten und Zeichnungen. Dort findet sich auch sein Blog.